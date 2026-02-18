۲۹ بهمن ۱۴۰۴، ۱۳:۵۸

افتخارآفرینی دانش‌آموز خرم‌آبادی در عرصه ملی فناوری هسته‌ای

خرم‌آباد- دانش‌آموز دبیرستان استعدادهای درخشان شهید بهشتی مرکز لرستان در سومین دوره «کارسوق ملی فراگیر فناوری هسته‌ای» برگزیده شد.

به گزارش خبرگزاری مهر،در سومین دوره «کارسوق ملی فراگیر فناوری هسته‌ای» ویژه دانش‌آموزان دوره دوم متوسطه، که با حضور محمد اسلامی، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی ایران و به میزبانی استان بوشهر برگزار شد، یکی از دانش‌آموزان مستعد دبیرستان استعدادهای درخشان شهید بهشتی خرم‌آباد موفق به کسب افتخاری ارزشمند در سطح کشور شد.

در این رویداد علمی ملی، امیرحسین قنبری‌راد، دانش‌آموز مستعد دبیرستان استعدادهای درخشان شهید بهشتی خرم‌آباد، با ارائه عملکردی درخشان توانست در میان برترین شرکت‌کنندگان کشور قرار گیرد و به جمع پنج نفر برگزیده نهایی راه یابد.

این موفقیت، موجب کسب نشان برگزیده سومین دوره کارسوق ملی فناوری هسته‌ای برای امیرحسین قنبری‌راد شد و بازتابی از استعداد، تلاش مستمر و پشتکار علمی وی است. همچنین نشان‌دهنده کیفیت بالای آموزش و حمایت‌های مؤثر دبیرستان استعدادهای درخشان شهید بهشتی خرم‌آباد در پرورش دانش‌آموزان نخبه در حوزه‌های علمی راهبردی است.

