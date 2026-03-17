۲۶ اسفند ۱۴۰۴، ۲۱:۴۶

اصابت یک پرتابه دشمن به محوطه نیروگاه اتمی بوشهر بدون خسارت مالی وجانی

پرتابه اصابت شده از سوی دشمن به نیروگاه اتمی بوشهر هیچگونه خسارتی مالی، فنی و جانی در پی نداشته است.

به گزارش خبرگزاری مهر، پیرو اخبار منتشر شده پیرامون اصابت یک پرتابه دشمن به محوطه سایت نیروگاه اتمی بوشهر، براساس اعلام مرکز نظام ایمنی هسته‌ای کشور، خوشبختانه هیچگونه خسارت مالی، فنی و جانی برجای نگذاشته و آسیبی به هیچکدام از بخش‌های نیروگاه وارد نشده است.

اینگونه اقدامات بر خلاف تمام مقررات بین‌المللی در خصوص مصونیت حمله نظامی به مراکز هسته‌ای است و می‌تواند تبعات جبران ناپذیر برای کل منطقه شامل کشورهای حاشیه خلیج فارس داشته باشد.

گفتنی است حوالی ساعت ۱۹ امروز سه شنبه ۲۶ اسفند ۱۴۰۴ یک پرتابه به محوطه سایت نیروگاه اتمی بوشهر اصابت کرد.

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
