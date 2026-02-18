زندگی بنیانگذار گروه صنعتی «پُلار» کتاب شد

به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «زندگی و کارنامه مهندس فضل‌الله رهنما؛ بنیانگذار شرکت صنعتی پُلار» اثر علی‌اصغر سعیدی توسط نشر نی منتشر شد.

این کتاب در ادامه مجموعه آثار موقعیت صاحبان صنایع در ایران عصر پهلوی است که این بار سراغ بنیانگذار شرکت صنعتی پلار رفته است. زندگی کارآفرینان بزرگ اغلب در هاله‌ای از ابهام و قضاوت‌های ارزشی و ایدئولوژیک پنهان می‌ماند. این کتاب با روایت زندگی و فراز و فرود فعالیت‌های صنعتی مهندس فضل‌الله رهنما، بنیانگذار گروه صنعتی پلار اصفهان و یکی از چهره‌های ماندگار تولید محصولات خانگی و صنعتی در ایران، از بخشی از این رازها پرده برمی‌دارد.

رهنما که در خانواده‌ای نوگرا در اصفهان دوران رضاشاه به دنیا آمد، پس از تحصیل در کالج مُرسلین کلیسایی انگلستان و دریافت مدرک مهندسی از بریتانیا، مسیر شغلی خود را از شرکت نفت ایران و انگلیس آغاز کرد. نام او از زمان مدیریتش بر صنایع نساجی و برق اصفهان در دهه بیست تا راه‌اندازی کارخانه‌ای که اسمش برای همیشه در خاطره مردم حک شد، نمادی از اراده، نوآوری و جسارت بوده است.

اما در پس تمام این موفقیت‌ها، داستان‌هایی نهفته است از چالش، شکست، تصمیم‌های سرنوشت‌ساز و حتی معمای توسعه‌نیافتگی صنعتی ایران. این کتاب، با تکیه بر روایت‌های مستند، نه‌تنها تصویری زنده از یک صنعتگرِ بدون ‌خاستگاه تجاری ارائه می‌دهد، بلکه به خواننده کمک می‌کند از زاویه‌ای تازه به تاریخ اقتصادی و صنعتی کشور بنگرد.

این روایت پرکشش ترکیبی است از تاریخ، زندگی‌نامه و تحلیل، که هم الهام‌بخش کارآفرینان امروز است و هم منبعی ارزشمند برای پژوهشگران و علاقه‌مندان به تاریخ معاصر ایران.

این کتاب ۳۲۴ صفحه‌ای با قیمت ۸۶۰ هزار تومان توسط نشر منتشر شده است.