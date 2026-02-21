به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب صوتی «تابوت سرگردان» با تخفیف ۴۰ درصدی توسط سماوا برای مخاطبان کتاب گویا عرضه شد.

این کتاب نوشته حمیدرضا شاه‌آبادی در ژانر وحشت و برای مخاطبان نوجوان بوده و داستان آن در دوره‌ قاجار می‌گذرد و ماجرای یکی از دانش‌آموزان مدرسه‌ دارالفنون را روایت می‌کند که به دلایلی از تهران راهی تبریز شده و ناچار است با خود بار سنگینی را حمل کند که در ظاهر به نظر می‌رسد یک صندوقچه‌ کتاب باشد اما در واقع یک تابوت است.

صمد شخصیت اصلی رمان «تابوت سرگردان» است. با توجه به خطراتی در کمین مسافران است، صمد از رفتن به سفر گریزان است و می‌ترسد. او در مدرسه‌ دارالفنون طب می‌خواند و ذوق شعر سرودن دارد. صمد در مواجهه با ایرج میرزا، شاعر مشهور آن روزگار، تصمیم می‌گیرد، بر ترسش غلبه کند و از تهران به تبریز برود. اما شرایط به گونه‌ای پیچیده می‌شود که این سفر دیگر یک سفر معمولی نیست. صمد باید همرا با خودش جسدی را نیز به تبریز ببرد.

صمد که طب می‌خواند نزد استادش می‌رود تا مرخصی بگیرد. استاد از شرایط روحی صمد و ترس او بی‌خبر است، بنابراین از او می‌خواهد حالا که به تبریز می‌رود یک جسد را هم برای کالبدشکافی با خودش ببرد. او با یک کالسکه عازم تبریز می‌شود، در حالی که چند مرد با هویت‌های مختلف با او همسفر هستند و می‌خواهند حرف بزنند و از کار و بار هم سردربیاورند. صمد که یک چمدان بزرگ و سنگین شبیه به تابوت همراه دارد، باید رازش را مخفی نگه دارد.

از همین خلاصه داستان هم می‌توان به تعلیق و دلهره‌ حاکم بر فضای داستان پی برد. اما داستان، داستانی حادثه‌محور نیست بلکه شخصیتی پیچیده دارد که در موقعیتی قرار گرفته که باید بر ترس‌هایش غلبه کند. برخی از ترس‌های او درونی هستند، که در شکلی عینی به صورت ترس از جاده و سفر در رمان نمود پیدا کرده‌اند. ترس‌های او عمیق و ریشه‌دار هستند و به کودکی او برمی‌گردند. داستان در لایه عمیقش در واقع روایت غلبه شخصیت اصلی رمان بر ترس‌هایش است.

فضاسازی واقعی و متناسب با دوران قاجار، انتخاب پیرنگ سفر و گسترش ماجرا از تهران تا تبریز که ژانر جاده‌ای را هم به ژانرها این رمان اضافه می‌کند، مدرسه‌ دارالفنون، روایت سرگذشت عجیب پزشکی در ایران، حضور ایرج‌میرزا به‌عنوان یک شخصیت داستانی، بهره گرفتن از باورهای عامیانه درباره‌ی دیوها و جن‌ها از ویژگی‌های مهم رمان «تابوت سرگردان» است.

«تابوت سرگردان» همه‌ عناصری و ژانرهایی که مخاطبان نوجوان دوست دارند، در خود دارد و بدون شک از خواندن آن لذت می‌برند.