دست رد پلیس کهگیلویه و بویراحمد به رشوه ۸۰ میلیارد ریالی قاچاقچیان

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سهام صالحی از ناکامی قاچاقچیان اشیای تاریخی در تطمیع مأموران پلیس خبر داد.
وی اظهار کرد: مأموران پاسگاه تنگ سرخ در حین اجرای ایست و بازرسی به یک دستگاه خودروی پژو ۲۰۶ مظنون شده و آن را متوقف کردند.
وی افزود: مأموران پس از هماهنگی و دریافت حکم قضایی، خودرو را مورد بازرسی دقیق قرار دادند.
فرمانده انتظامی کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد: در بازرسی انجامشده یک شی تاریخی کتیبهمانند کشف و ضبط شد.
وی بیان کرد: افراد مظنون در ادامه با پیشنهاد رشوهای معادل ۸۰ میلیارد ریال تلاش کردند مأموران پلیس را تحت تأثیر قرار داده و از قانون بگریزند.
سردار صالحی تأکید کرد: مأموران وظیفهشناس پلیس بدون توجه به پیشنهاد رشوه، مراتب را صورتجلسه کرده و متهمان را دستگیر کردند.
فرمانده انتظامی استان اضافه کرد: متهمان در بازجوییها به جرم قاچاق اشیای تاریخی و همچنین پیشنهاد رشوه اقرار کردند.
به گفته وی، با تشکیل پرونده قضایی، متهمان برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی و خودرو نیز به پارکینگ منتقل شد.
