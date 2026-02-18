۲۹ بهمن ۱۴۰۴، ۱۴:۲۹

دست رد پلیس کهگیلویه و بویراحمد به رشوه ۸۰ میلیارد ریالی قاچاقچیان

یاسوج-فرمانده انتظامی کهگیلویه و بویراحمد گفت: مأموران پاسگاه تنگ سرخ پیشنهاد رشوه ۸۰ میلیارد ریالی متهمان را رد کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سهام صالحی از ناکامی قاچاقچیان اشیای تاریخی در تطمیع مأموران پلیس خبر داد.

وی اظهار کرد: مأموران پاسگاه تنگ سرخ در حین اجرای ایست و بازرسی به یک دستگاه خودروی پژو ۲۰۶ مظنون شده و آن را متوقف کردند.

وی افزود: مأموران پس از هماهنگی و دریافت حکم قضایی، خودرو را مورد بازرسی دقیق قرار دادند.

فرمانده انتظامی کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد: در بازرسی انجام‌شده یک شی تاریخی کتیبه‌مانند کشف و ضبط شد.

وی بیان کرد: افراد مظنون در ادامه با پیشنهاد رشوه‌ای معادل ۸۰ میلیارد ریال تلاش کردند مأموران پلیس را تحت تأثیر قرار داده و از قانون بگریزند.

سردار صالحی تأکید کرد: مأموران وظیفه‌شناس پلیس بدون توجه به پیشنهاد رشوه، مراتب را صورت‌جلسه کرده و متهمان را دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی استان اضافه کرد: متهمان در بازجویی‌ها به جرم قاچاق اشیای تاریخی و همچنین پیشنهاد رشوه اقرار کردند.

به گفته وی، با تشکیل پرونده قضایی، متهمان برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی و خودرو نیز به پارکینگ منتقل شد.

