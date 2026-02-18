دست رد پلیس کهگیلویه و بویراحمد به رشوه ۸۰ میلیارد ریالی قاچاقچیان

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سهام صالحی از ناکامی قاچاقچیان اشیای تاریخی در تطمیع مأموران پلیس خبر داد.

وی اظهار کرد: مأموران پاسگاه تنگ سرخ در حین اجرای ایست و بازرسی به یک دستگاه خودروی پژو ۲۰۶ مظنون شده و آن را متوقف کردند.

وی افزود: مأموران پس از هماهنگی و دریافت حکم قضایی، خودرو را مورد بازرسی دقیق قرار دادند.

فرمانده انتظامی کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد: در بازرسی انجام‌شده یک شی تاریخی کتیبه‌مانند کشف و ضبط شد.

وی بیان کرد: افراد مظنون در ادامه با پیشنهاد رشوه‌ای معادل ۸۰ میلیارد ریال تلاش کردند مأموران پلیس را تحت تأثیر قرار داده و از قانون بگریزند.

سردار صالحی تأکید کرد: مأموران وظیفه‌شناس پلیس بدون توجه به پیشنهاد رشوه، مراتب را صورت‌جلسه کرده و متهمان را دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی استان اضافه کرد: متهمان در بازجویی‌ها به جرم قاچاق اشیای تاریخی و همچنین پیشنهاد رشوه اقرار کردند.

به گفته وی، با تشکیل پرونده قضایی، متهمان برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی و خودرو نیز به پارکینگ منتقل شد.