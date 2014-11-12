هشت هزار قرص روانگردان در گتوند کشف شد

سرهنگ محمد صالحی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ماموران انتظامی شهرستان گتوند در راستای کنترل محورهای مواصلاتی و خودروهای عبوری به یک دستگاه خودرو 405 با دو سرنشین مظنون شده و آن را متوقف کردند.

وی افزود: ماموران در بازرسی از خودرو بیش از هشت هزار قرص روانگردان ترامادول که به طرز ماهرانه ای در درون خودرو جاسازی شده بود کشف کردند که در این زمینه دو نفر متهم دستگیر شدند.

جانشین فرمانده انتظامی خوزستان تصریح کرد: همچنین در بازرسی های تکمیلی انجام شده از خودرو مقدار 56 بطری و 1.5 لیتر شربت متادون نیز کشف شد. متهمان پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شدند.

صالحی بیان کرد: ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان ایذه برابر اخبار اطلاعات واصله از قصد انتقال محموله مواد مخدر توسط قاچاقچیان حرفه ای از استان های فارس و اصفهان به این شهرستان را دارند.

وی یادآور شد: ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر این شهرستان با همکاری و پشتیبانی عوامل اطلاعاتی در ایستگاه بازرسی دهدزـ سراج مستقر و یک دستگاه خودرو پژو پارس که حامل 34 کیلوگرم تریاک و همچنین یک دستگاه خودرو پژو 405 که حامل سه کیلوگرم شیشه بود را در یک عملیات غافلگیرانه در ورودی ایست و بازرسی به صورت جداگانه و در دو مرحله توقیف کردند.

جانشین فرمانده انتظامی خوزستان بیان کرد: در این زمینه دو دستگاه خودرو متوقف شده و دو سوادگر نیز دستگیر شده و پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.