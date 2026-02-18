احمدرضا صادقی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه ظرفیت اسمی سد مخزنی زایندهرود یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون مترمکعب است، اظهار کرد: در حال حاضر ذخیره سد زاینده رود به ۱۱۰ میلیون مترمکعب رسیده درحالی که سال گذشته در چنین روزی حجم سد با وجود یک نوبت رهاسازی آب برای کشاورزی، ۱۴۰ میلیون مترمکعب بود.
وی افزود: هم اینک حجم آب ورودی به سد ۴۱ مترمکعب بر ثانیه و خروجی نیز کمتر از ۱۲ مترمکعب بر ثانیه است.
مدیر بهرهبرداری سد و نیروگاههای زایندهرود و کوهرنگ با بیان اینکه میانگین بارشها از ابتدای سال آبی (مهرماه ۱۴۰۴) تاکنون در ایستگاه چلگرد سرشاخه اصلی حوضه آبریز زایندهرود به ۶۳۰ میلیمتر رسیده، خاطرنشان کرد: بارشهای تاکنون در سرشاخه زایندهرود نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود ۴۳ درصد افزایش داشته اما در مقایسه با دوره بلند مدت ۲۲ درصد کاهش نشان میدهد.
سد زاینده رود با ظرفیت اسمی یک میلیارد و ۲۳۹ میلیون مترمکعب به عنوان یکی از اصلیترین سدهای مرکز کشور و تأمین کننده آب آشامیدنی، محیط زیست، کشاورزی و صنعت در منطقه مرکزی ایران است. این سد قوسی شکل که سال ۱۳۴۹ به بهرهبرداری رسید در ۱۱۰ کیلومتری غرب اصفهان در شهرستان چادگان قرار دارد.
نظر شما