کشف ۳۲ هزار لیتر گازوئیل قاچاق در چهارباغ

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ مجید مردانی ظهر چهارشنبه اظهار کرد: در پی اجرای طرح‌های مقابله با قاچاق کالا و سوخت، مأموران پلیس امنیت اقتصادی با همکاری عوامل اداره صمت چهارباغ و پس از انجام هماهنگی قضایی، در بازرسی از یک شرکت موفق به کشف ۳۲ هزار لیتر گازوئیل خارج از شبکه رسمی شد.

وی ارزش ریالی سوخت‌ کشف‌شده را برابر نظر کارشناسان 4 میلیارد و هشت میلیون ریال اعلام کرد و افزود: در این خصوص پرونده تشکیل و برای رسیدگی قانونی به مرجع قضایی ارسال شد.

فرمانده انتظامی شهرستان چهارباغ متذکر شد: پلیس با هرگونه اخلال در نظام اقتصادی قاطعانه برخورد خواهد کرد.