  1. استانها
  2. البرز
۲۹ بهمن ۱۴۰۴، ۱۴:۵۰

کشف ۳۲ هزار لیتر گازوئیل قاچاق در چهارباغ

چهارباغ_فرمانده انتظامی شهرستان چهارباغ از کشف ۳۲ هزار لیتر گازوئیل قاچاق به ارزش ۴ میلیارد و هشت ‌میلیون ریال توسط ماموران پلیس امنیت اقتصادی این شهرستان خبر داد.‌

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ مجید مردانی ظهر چهارشنبه اظهار کرد: در پی اجرای طرح‌های مقابله با قاچاق کالا و سوخت، مأموران پلیس امنیت اقتصادی با همکاری عوامل اداره صمت چهارباغ و پس از انجام هماهنگی قضایی، در بازرسی از یک شرکت موفق به کشف ۳۲ هزار لیتر گازوئیل خارج از شبکه رسمی شد.

وی ارزش ریالی سوخت‌ کشف‌شده را برابر نظر کارشناسان 4 میلیارد و هشت میلیون ریال اعلام کرد و افزود: در این خصوص پرونده تشکیل و برای رسیدگی قانونی به مرجع قضایی ارسال شد.

فرمانده انتظامی شهرستان چهارباغ متذکر شد: پلیس با هرگونه اخلال در نظام اقتصادی قاطعانه برخورد خواهد کرد.

کد خبر 6752967

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

