توصیه روسیه به آمریکا برای «رفتار عاقلانه» درباره کوبا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، وزیر امور خارجه روسیه در دیدار با همتای کوبایی خود در مسکو گفت که «کشورش از آمریکا میخواهد که عاقلانه رفتار کند و از اجرای طرحهای مرتبط با محاصره دریایی کوبا خودداری نماید.»
«سرگئی لاوروف» طی سخنانی در دیدار با «برونو رودریگز» افزود: روسیه اتهامات را مبنی بر اینکه همکاری مسکو و هاوانا تهدیدی برای واشنگتن یا هر طرف دیگری است، رد میکند. روسیه از کوبا در حفاظت از امنیت خود حمایت خواهد کرد.
لاوروف تأکید کرد: تمام مشکلات باید از طریق گفتگو و تبادل دیدگاهها حل و فصل شود.
برونو رودریگز، وزیر امور خارجه کوبا هم در این دیدار گفت: آمریکا در حال اعمال فشار بر هاوانا است که نقض قوانین بینالمللی به شمار می رود.
وی تأکید کرد: مردم کوبا امروز با چالشهای قابل توجهی روبرو هستند و اوضاع این کشور به دلیل سیاستهای آمریکا رو به وخامت است.
رودریگز تصریح کرد: روابط بین روسیه و کوبا ماهیتی تاریخی و راهبردی دارد.
