به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابطعمومی شبکه یک سیما، برنامه «ماه خدا» ویژهبرنامه سحرگاهی شبکه یک سیما به سنت هر ساله در ماه مبارک رمضان بهصورت زنده روی آنتن میرود.
«ماه خدا» با اجرای حسن سلطانی و با حضور حججاسلام حمیدرضا جعفری و مهدی نخاولی پخش میشود و مناجاتخوانی حاج منصور ارضی از بخشهای اصلی این برنامه سحرگاهی است.
پس از پایان این برنامه، ترتیلخوانی قرآن کریم هر صبح بهصورت زنده از حرم مطهر علیبنموسیالرضا علیهالسلام پخش میشود تا روزهداران، قرائت یک جز قرآن کریم را در آغاز روز در برنامه خود داشته باشند. در ابتدای هر جزخوانی، حجتالاسلام سیدمحمدحسین راجی با ارائه تفسیری کوتاه از آیات برگزیده جز روزانه، مخاطبان را با مفاهیم محوری آیات همراهی میکند.
برنامه «جبهه» نیز در ایام رمضان بهعنوان ویژهبرنامه افطار شبکه یک سیما روی آنتن میرود.
«جبهه» شامل گفتگو با شاهدان عینی دفاع مقدس هشتساله و جنگ ۱۲ روزه است و علاوه بر بازخوانی خاطرات ایثارگران دفاع مقدس، به روایتهای مردمی از جنگ ۱۲ روزه میپردازد.
بخشی از روایتهای مطرحشده در برنامه «جبهه» در قالب قطعات نمایشی تولید شده است.
این فصل از برنامه با تمرکز بر داستانها، حماسهها، جانفشانیهای مردم ایران و جلوههای مقاومت و ایستادگی ملت در مقابله با دشمنان متخاصم تهیه شده و هر روز ساعت ۱۶:۴۵ به مدت ۵۵ دقیقه از شبکه یک سیما پخش میشود.
برنامه «قرآن و جامعه» با روایت پروفسور فرامرز رفیعپور جامعهشناس و استاد دانشگاه، هر شب پس از اذان مغرب به مدت ۳۰ دقیقه از شبکه یک سیما پخش میشود و حوالی ساعت ۲۳ بازپخش خواهد شد.
برنامه «قرآن و جامعه» به بررسی پیوند میان آموزههای قرآنی و مسائل روز جامعه میپردازد و با تکیه بر کتاب «قرآن و جامعه» تازهترین اثر این استاد علوم اجتماعی، مفاهیم قرآنی را در نسبت با موضوعاتی چون اثبات خالق، اثبات رسول، خانواده، عدالت، اخلاق اجتماعی و سبک زندگی تحلیل میکند.
کارگردانی برنامه «قرآن و جامعه» بر عهده یونس محمدی است که پیشتر اجرای برنامه «مکث» را در شبکه یک سیما برعهده داشته است.
برنامه تلویزیونی «از تو» نیز به کارگردانی حسین لطفی و تهیهکنندگی احسان کوهستانی هر روز از شبکه یک سیما پخش میشود. برنامه «از تو» با اجرای محمد دلاوری، روایتی از فعالیتهای خودجوش و خیرخواهانه مردمی در زمینه خدمترسانی در قالب حرکتهای جهادی است و تلاش دارد جلوههایی از همدلی و مسئولیتپذیری اجتماعی را به تصویر بکشد.
مسابقه «نبرد رباتها» نیز از ابتدای ماه مبارک رمضان در ۱۹ قسمت و هر شب ساعت ۲۰ از شبکه یک سیما پخش میشود. مسابقه «نبرد رباتها» رقابت گروههای نوجوان و جوان در حوزه رباتیک را به تصویر میکشد و در قالبی رئالیتیشو، فرآیند آمادهسازی رباتها، رقابت، تعامل شرکتکنندگان با خانوادهها و واکنشها پس از برد و باخت را بهصورت واقعی روایت میکند.
سریال شبکه یک سیما در ایام ماه مبارک رمضان با عنوان «اسباب زحمت» در ۲۵ قسمت هر شب ساعت ۲۲ پخش میشود. سریال «اسباب زحمت» به کارگردانی سعید آقاخانی تولید شده و داستان چند کارگر باربری را روایت میکند که با حضور در منازل و اماکن مختلف برای اسبابکشی، درگیر موقعیتهای طنزآمیز میشوند.
در این مجموعه بازیگرانی چون سعید آقاخانی، حسن معجونی، عباس جمشیدی، کمند امیرسلیمانی، هومن حاجیعبدالهی، سپند امیرسلیمانی، سوسن پرور و فریده سپاهمنصور ایفای نقش کردهاند.
نظر شما