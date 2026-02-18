اختتامیه المپیاد «ایران قهرمان» در سمنان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با ظهر سه شنبه و با حضور معاون فرهنگی کمیته امداد کشور، آئین اختتامیه نخستین المپیاد ورزشی، فرهنگی و هنری دانش‌آموزان تحت حمایت در کمیته امداد در استان سمنان برگزار شد.

این مراسم، بخشی از برنامه‌های پایانی نخستین دوره المپیاد «ایران قهرمان» بود که از آذرماه سال جاری با حضور بیش از هزار نفر از دانش‌آموزان دختر و پسر تحت حمایت کمیته امداد در استان سمنان آغاز شد است

در این مراسم 200 دانش آموز تحت حمایت کمیته امداد در بخش های در رشته‌های فوتسال، والیبال، تئاتر و سرود و... این المپیاد فرهنگی و ورزشی، تقدیر شدند.

معاون امور فرهنگی کمیته امداد امام خمینی(ره) در این مراسم ضمن اشاره به برنامه های این نهاد برای ارتقای روحیه بالندگی جوانان و نوجوانان تحت پوشش بیان کرد: کمیته امداد گام های اساسی برای نشاط اجتماعی در بین اعضای خود برداشته است.

حجت الاسلام محمد متقی فرد درباره المپیاد فرهنگی و ورزشی ایران قهرمان توضیح داد: لمپیاد فرهنگی، هنری و ورزشی ایران قهرمان، گامی جدی در مسیر شناسایی و پرورش استعدادهای نسل جوان تحت حمایت این نهاد انقلابی است.

وی تربیت نسلی آگاه، پرنشاط و متعهد به آرمان‌های امام راحل (ره) و شهدا را محور اصلی و هدف از نخستین المپیاد ورزشی، فرهنگی و هنری دانش‌آموزان تحت حمایت کمیته امداد استان سمنان دانست.

معاون کمیته امداد کشور ادامه داد: تلاش می کنیم تا با برگزاری چنین رویدادهایی نسل جوان تحت حمایت کمیته امداد بتواند از طریق فعالیت‌های فرهنگی، هنری و ورزشی، هویت دینی و ملی خود را تقویت کند