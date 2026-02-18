برنامه ذخیره ۳ تا ۶ ماهه اقلام اساسی روی میز مدیریت شهری

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید سالاری، معاون بازرگانی و امور اقتصادی سازمان میادین میوه و تره‌بار شهرداری تهران با اشاره به صحبت‌های شهردار تهران مبنی بر تلاش سازمان میادین برای ذخیره مواد غذایی ۳ تا ۶ ماهه شهروندان تهرانی گفت: به رغم اینکه ذخیره مایحتاج شهروندان و ایجاد زنجیره تامین از جمله وظایف سازمان میادین میوه و تره‌بار است؛ اما برای انجام ذخیره مواد غذایی ۶ ماه شهروندان تهرانی لازمه ارائه لایحه به شورای شهر تهران است.

وی افزود: به رغم اینکه این اقدام مورد موافقت دولت قرار گرفته است اما جهت تامین منابع مالی مورد نظر اجرای کامل آن نیازمند مصوبه شورای شهر تهران هستیم.

معاون بازرگانی و امور اقتصادی سازمان میادین میوه و تره‌بار شهرداری تهران ادامه داد: سازمان میادین میوه و تره‌بار این پتانسیل را دارد تا ذخیره مایحتاج و مواد غذایی شهروندان تهرانی را در ایام جنگ انجام دهد کما اینکه در حال حاضر نیز ذخیره‌سازی محصولاتی مانند برنج، روغن و حتی گوشت منجمد در حال انجام است اما باز هم برای اجرای این کار به طور کامل باید مجوزهای لازم بر پایه منابع مالی از شورای شهر تهران دریافت شود.

وی در ادامه با اشاره به شروع ماه مبارک رمضان بیان کرد: پیرو مصوبات تنظیم بازار استانداری تهران که از ۲۴ ماه گذشته به سازمان میادین میوه و تره‌بار شهرداری تهران ابلاغ شده است؛ اقدام به خرید خرما ماه مبارک رمضان از ماه‌ها پیش انجام شده است. در حال حاضر نیز خرمای بم مضافتی ۳ رج با کیفیت بالا در حال توزیع بوده که از نظر قیمت برای مصرف کننده هر کیلو ۳۱۰ هزار تومان است. از هفته گذشته توزیع آن را در تمامی میادین و بازارهای میوه و تره بار شروع شده است.

سعید سالاری یادآور شد: درباره سایر محصولات مصرفی سفره ماه رمضان شهروندان نیز مانند گوشت منجمد گوسفندی، تخم مرغ وضعیت بازارها و میادین مناسب است. به عنوان مثال تخم مرغ ۳۰ عددی دارای بسته بندی به قیمت ۲۸۵ هزار تومان، مرغ گرم کیلویی ۲۲۰ هزار تومان در حال عرضه است. گوشت گرم گوساله و گوسفندی نیز به میزان لازم در تمامی میادین و بازارهای میوه و تره‌بار وجود دارد.

وی با اشاره به اینکه شکر به عنوان یکی از محصولات پر مصرف ماه مبارک رمضان نیز در تمامی میادین و بازارهای میوه و تره‌بار وجود دارد؛ تاکید کرد: شهروندان با خیال راحت می‌توانند خریدهای روزانه خود را برای افطار داشته باشند. تمام تلاش ما این است تا سفره افطار شهروندان تهرانی کوچک نشود.