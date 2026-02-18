دولت چهاردهم حامی توسعه مراودات مرزی در ایلام است

به گزارش خبرنگار مهر، احمد کرمی ظهر چهارشنبه در دیدار با استاندار واسط عراق، با تأکید بر پیوندهای عمیق تاریخی و فرهنگی دو ملت ایران و عراق، اظهار داشت: برای ما ایرانیان، مرز به معنای فاصله نیست؛ ایران و عراق نه فقط دو کشور همسایه که دو ملت برادر و همراه در مسیر تعالی و همکاری هستند.
وی با اشاره به جلوههای روشن این همکاری در آیین راهپیمایی اربعین حسینی، تصریح کرد: همکاری مشترک استانهای ایلام و واسط در برگزاری این گردهمایی عظیم معنوی، نمونهای درخشان از همافزایی و مسئولیتپذیری دو طرف است که امیدواریم روز به روز گسترش یابد و عمق بیشتری پیدا کند.
استاندار ایلام با یادآوری پیوندهای تاریخی دو استان، خاطرنشان کرد: ایلام هرگز تاریخ شهر مادریار (کوت) را فراموش نکرده است؛ زیرا ما ایلامیها و مردم واسط، گذشتهای باشکوه و مشترک داریم و امروز وظیفه داریم با گامهای استوار، آیندهای روشنتر برای دو استان رقم بزنیم.
کرمی با بیان اینکه این نشستها باید تداوم یابد، افزود: گسترش روابط تجاری، فرهنگی و اقتصادی دو استان، میتواند افقهای تازهای پیش روی دو طرف بگشاید.
وی تصریح کرد: زمینههای همکاری در حوزههای گردشگری، توریسم سلامت، تجارت مرزی، توسعه کشاورزی و بهرهبرداری از ظرفیتهای معدنی، فرصتهای ارزشمندی هستند که با همکاری دوجانبه میتوانند به شکوفایی برسند.
استاندار ایلام در پایان با اشاره به رویکرد دولت چهاردهم در توسعه مراودات منطقهای، ابراز امیدواری کرد: ارتباطات و همکاریهای فیمابین استانهای ایلام و واسط در آیندهای نزدیک به سطحی فراتر از گذشته ارتقا یابد و زمینهساز توسعه پایدار و همهجانبه برای دو سوی مرز شود.
