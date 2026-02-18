۲۹ بهمن ۱۴۰۴، ۱۵:۵۷

تاکنون؛

۲۶۵۲داوطلب در انتخابات شوراهای اسلامی روستاهای تهران نام نویسی کردند

تهران- مدیرکل دفتر سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری تهران اعلام کرد:تاکنون ۲ هزار و ۶۵۲ نفر در سطح استان تهران نام‌نویسی کرده‌اند که ۱۲ درصد آنان را بانوان تشکیل می‌دهند.

به گزارش خبرنگار مهر، حبیب‌اله خجسته‌پور، بعد از ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به تداوم ثبت‌نام داوطلبان انتخابات شوراهای اسلامی روستا اظهار کرد: ثبت‌نام از داوطلبان از روز ۲۴ بهمن‌ماه ۱۴۰۴ آغاز شده و تا پایان روز ۳۰ بهمن‌ماه ادامه خواهد داشت و این فرآیند به‌صورت کاملاً غیرحضوری و از طریق سامانه وزارت کشور انجام می‌شود.

وی افزود: داوطلبان امروز چهارشنبه ۲۹ و فردا پنج شنبه ۳۰ بهمن ماه که آخرین روز ثبت نام است، می توانند از ساعت ۸ صبح تا ۲۲ با مراجعه به سامانه وزارت کشور به نشانی keshvar.moi.ir نسبت به ثبت‌نام خود اقدام کنند.

مدیرکل دفتر سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری تهران در ادامه تصریح کرد: تا ظهر امروز چهارشنبه ۲۹ بهمن ماه تعداد ۲ هزار و ۶۵۲ نفر در سطح استان تهران ثبت‌نام کرده اند.

خجسته‌پور خاطرنشان کرد: از مجموع ثبت‌نام‌کنندگان تاکنون، ۱۲ درصد را بانوان و ۸۸ درصد را آقایان تشکیل می‌دهند.

وی در پایان توصیه کرد: داوطلبان ثبت‌نام خود را به ساعات و لحظات پایانی موکول نکنند و در فرصت باقی مانده، در بازه زمانی اعلام‌شده، نسبت به تکمیل فرآیند ثبت‌نام غیرحضوری اقدام کنند.

