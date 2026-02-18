به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، پایگاه خبری صهیونیستی «ناتسیو نت» گزارش داد که تحولات در شاخ آفریقا تا فوریه ۲۰۲۶ نشان دهنده تشدید قابل توجه تنشها بین مصر و اسرائیل به علت افزایش مداخله آنها در پرونده «سومالی لند» است.
بر اساس گزارش این پایگاه خبری صهیونیستی، به رسمیت شناخته شدن «سومالیلند» توسط اسرائیل نقطه عطفی در تحولات منطقه ایجاد کرده و تسریع استقرار نیروهای نظامی مصر در جمهوری فدرال سومالی که حدود ۱۰ هزار نفر تخمین زده شده است، بیانگر واکنش نظامی قاهره به این اقدام تل آویو بود.
استقرار نیروهای نظامی مصر به عنوان بخشی از مأموریت اتحادیه آفریقا و برخی دیگر به عنوان قسمتی از یک توافق دفاعی دوجانبه در سومالی آغاز شده است. ارتش مصر همچنین در ۱۱ فوریه ۲۰۲۶، با حضور رئیس جمهور سومالی، رژه نظامی را در قاهره برگزار کرد تا پیام بازدارنده مستقیمی به اسرائیل و اتیوپی ارسال کند.
گزارش «ناتسیو نت» میافزاید که مصر رسماً مخالفت کامل خود را با به رسمیت شناختن «سومالیلند» توسط اسرائیل به عنوان یک تهدید امنیتی اصلی برای دسترسی مصر به دریای سرخ و امنیت ملی این کشور اعلام کرده است و ارزیابیها در مورد یک رویارویی بالقوه، احتمال کمی برای رویارویی نظامی مستقیم بین مصر و اسرائیل نشان میدهد، اما خطر رویارویی غیرمستقیم در خاک سومالی زیاد است، جایی که مصر با تقویت محور خود با سومالی و اریتره، برای محدود کردن تحرکات اسرائیل در آفریقا تلاش خواهد کرد.
اینن پایگاه خبری عبری در پایان گزارش خود نوشت که مداخله فعال مصر با هدف خنثی کردن محور «اسرائیل-اتیوپی-سومالی لند» انجام میشود و در حالی که دو طرف از تشدید مستقیم تنشها اجتناب میکنند، تبدیل شاخ آفریقا به عرصه رویارویی بین قاهره و تلآویو، خطر حوادث امنیتی و فشار دیپلماتیک سنگین از سوی مصر علیه منافع اسرائیل در این قاره را افزایش میدهد.
در ۲۶ دسامبر ۲۰۲۵، اسرائیل نخستین طرف در جهان بود که رسماً استقلال منطقه سومالی لند را به رسمیت شناخت، اقدامی که قاهره و موگادیشو آن را نقض آشکار حاکمیت سومالی و تلاش تلآویو برای دستیابی به جایگاهی راهبردی در دریای سرخ و خلیج عدن دانستند.
