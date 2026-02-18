به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، هدف اصلی این نشست، آشنایی مدیران و دست‌اندرکاران با اصول، فرآیندها و الزامات اجرایی، نظارتی، پشتیبانی و آموزشی نهمین پیمایش ملی عوامل خطر بیماری‌های غیرواگیر (STEPS) عنوان شد.

در این جلسه، ضمن تبیین اهمیت اجرای این پیمایش ملی در رصد وضعیت عوامل خطر بیماری‌های غیرواگیر در کشور، روند اجرایی و جزئیات پروژه تشریح شد و شرکت‌کنندگان با ابعاد مختلف اجرای طرح آشنا شدند.

همچنین در ادامه نشست، چالش‌های اصلی پیش‌روی اجرای پیمایش و راهکارهای پیشنهادی برای مواجهه با این چالش‌ها مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت تا زمینه اجرای هماهنگ، دقیق و اثربخش این پیمایش در سطح کشور فراهم شود.

این نشست با حضور دکتر جندقی مدیرکل دفتر مدیریت بیماری‌های غیرواگیر، تیم اجرایی ستاد مرکز تحقیقات بیماری‌های غیرواگیر دانشگاه علوم پزشکی تهران، آزمایشگاه کشوری مجری طرح و ناظرین منتخب مؤسسه ملی تحقیقات سلامت و برای مدیران بیماری‌های غیرواگیر دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور برگزار شد.