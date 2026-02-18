به گزارش خبرنگار مهر، با حضور مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور، بعدازظهر چهارشنبه تفاهم‌نامه واگذاری سازمان مسئولی منطقه ویژه اقتصادی استان در شهرستان چگنی به شرکت کشت و صنعت امضا شد؛ تفاهم‌نامه‌ای که اجرای ۵ طرح بزرگ سرمایه‌گذاری با ارزش ۱۸ هزار میلیارد تومان و ایجاد ۹۰۰ فرصت شغلی را در استان لرستان به دنبال خواهد داشت.

این تفاهم‌نامه امروز چهارشنبه ۲۹ بهمن ۱۴۰۴ توسط استاندار لرستان، مدیرعامل شرکت کشت و صنعت و مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان به امضا رسید.

بر اساس این تفاهم‌نامه، شرکت کشت و صنعت به‌عنوان سازمان مسئول منطقه ویژه اقتصادی استان در چگنی تعیین شد و اجرای ۵ طرح مهم سرمایه‌گذاری در این منطقه در دستور کار قرار گرفت. مجموع حجم سرمایه‌گذاری پیش‌بینی‌شده برای این طرح‌ها بالغ بر ۱۸ هزار میلیارد تومان اعلام شده است.

با اجرای کامل طرح‌های پیش‌بینی‌شده در منطقه ویژه اقتصادی، زمینه اشتغال مستقیم برای ۹۰۰ نفر فراهم خواهد شد که نقش قابل توجهی در کاهش نرخ بیکاری و رونق اقتصادی منطقه ایفا می‌کند.