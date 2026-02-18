باقرخانی: تمرکز کارگروه تسهیل بر حل واقعی مشکلات تولید است

به گزارش خبرنگار مهر، احسان باقرخانی عصر چهارشنبه در حاشیه یکصد و بیست‌وهفتمین جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان با اشاره به هدف اصلی این کارگروه اظهار کرد: تمرکز اصلی جلسات، شناسایی دقیق مشکلات واحدهای تولیدی و اتخاذ تصمیمات اجرایی برای تداوم فعالیت آن‌هاست؛ چرا که توقف تولید، به‌طور مستقیم معیشت کارگران و چرخه اقتصادی استان را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

وی افزود: بخش عمده موضوعات مطرح‌شده در این جلسات، ناظر بر مسائل روزمره و حیاتی تولیدکنندگان است؛ از جمله تأمین سرمایه در گردش، بدهی‌های بانکی، تقسیط مطالبات، تأمین مواد اولیه، انرژی، مالیات و موضوعات مرتبط با تأمین اجتماعی که در صورت حل نشدن، می‌تواند خط تولید واحدها را متوقف کند.

مدیرکل صمت استان کرمانشاه با تأکید بر نقش مؤثر حضور میدانی مدیران دستگاه‌ها بیان کرد: تاکنون حدود ۲۸ جلسه کارگروه به‌صورت میدانی و در محل واحدهای تولیدی برگزار شده که با حضور استاندار و مدیران مرتبط همراه بوده است. این بازدیدها در قالب «چهارشنبه‌های اقتصادی» انجام می‌شود و نقش مهمی در تسریع فرآیند حل مشکلات ایفا کرده است.

باقرخانی تصریح کرد: بسیاری از مسائل و موانعی که سال‌ها در پیچ‌وخم بروکراسی اداری باقی مانده بود، در همین جلسات میدانی و بدون تشریفات فرسایشی، تعیین تکلیف شده و به نتیجه رسیده است.

وی ادامه داد: تجربه نشان داده است زمانی که مدیران دستگاه‌ها در کنار تولیدکننده و در محل کارخانه تصمیم‌گیری می‌کنند، روند حل مسائل به‌طور محسوسی سرعت می‌گیرد و اختلاف‌نظرهای اداری جای خود را به تصمیمات عملی و قابل اجرا می‌دهد.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان درباره جلسه اخیر کارگروه گفت: در یکصد و بیست‌وهفتمین نشست، مشکلات ۸ واحد تولیدی که در شرایط بحرانی قرار داشتند، به‌صورت دقیق بررسی شد و برای هرکدام تصمیمات مشخص، عملیاتی و زمان‌دار اتخاذ گردید.

باقرخانی خاطرنشان کرد: دستگاه‌های مسئول موظف شدند مصوبات این جلسه را در کوتاه‌ترین زمان ممکن اجرا کنند و روند پیشرفت کار نیز به‌صورت مستمر رصد خواهد شد تا تصمیمات اتخاذشده به نتیجه عملی منجر شود.

وی در پایان با قدردانی از حمایت‌های استاندار کرمانشاه و همراهی اعضای کارگروه تسهیل تأکید کرد: تداوم برگزاری این جلسات در استانداری و همچنین حضور مستمر در واحدهای تولیدی، نشان‌دهنده عزم جدی مدیریت استان برای حمایت واقعی از تولید، اشتغال و سرمایه‌گذاری است.

مدیرکل صمت استان ابراز امیدواری کرد با اجرای کامل مصوبات، مسیر فعالیت اقتصادی برای تولیدکنندگان هموارتر شده، ظرفیت تولید افزایش یابد و امنیت شغلی کارگران استان بیش از پیش تقویت شود.