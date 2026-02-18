تجارت غیرمستقیم ایران و عربستان متوقف شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اتاق بازرگانی ایران، صمد حسن زاده،رئیس اتاق ایران در نشست با شیخ صالح کامل، رئیس اتاق اسلامی و رئیس فدراسیون اتاق‌های بازرگانی عربستان با نگاهی به ظرفیت و توانمندی‌هایی که در کشورهای اسلامی وجود دارد، گفت: کشورهای اسلامی این قابلیت را دارند که بین خود مسیر مستقل تجارت را با ایجاد مرکز مبادله مالی توسعه دهند.

رئیس اتاق ایران همچنین پیشنهاد داد: از آنجایی که شیخ صالح کامل در عین حال که ریاست فدراسیون اتاق‌های عربستان را به عهده دارد، رئیس اتاق اسلامی نیز هست، شرایطی را فراهم کند تا همه کشورهای اسلامی در برابر هجمه‌هایی که از سوی سایر کشورها به جهان اسلام شاهد هستیم، امکان اقدام مشترک داشته باشند. این انسجام بین کشورها از تنها ماندن آنها در برابر هجمه‌ها جلوگیری می‌کند.

وی در ادامه سخنان خود به تجارت غیرمستقیم ایران و عربستان اشاره کرد و خواستار رفع آن و برقراری تجارت مستقیم بین دو کشور شد.

حسن‌زاده به توانمندی‌های ایران در حوزه صنایع غذایی که بر اساس استانداردهای جهانی به کشورهای مختلف دنیا صادر می‌شود، اشاره و تأکید کرد: در حال حاضر ایران با عربستان مراوده تجاری مستقیم ندارد. بنابراین درخواست داریم که زمینه مراودات مستقیم بین دو کشور مهیا شود.

رئیس اتاق ایران با نگاهی به گذشته، امکان ارسال محصولات ایرانی به بندر دمام در عربستان که نزدیک‌ترین مسیر برای تجارت بین دو کشور است را پیشنهاد داد.

وی همچنین پیشنهاد برگزاری نمایشگاه اختصاصی معرفی ظرفیت‌های تجاری ایران در عربستان هم‌زمان با اعزام هیئت تجاری از این کشور به عربستان را مطرح کرد و ضمن دعوت از رئیس فدراسیون اتاق‌های عربستان برای سفر به ایران و آشنایی با ظرفیت‌های موجود، پیشنهاد کرد که هیات تجاری از این کشور به ایران سفر کند.

در ادامه این نشست، صالح کامل ضمن استقبال از پیشنهادهای مطرح شده از سوی رئیس اتاق ایران، گفت: برقراری ارتباط تجاری مستقیم بین ایران و عربستان موضوع مهمی است و آن را با مقامات عالی کشور مطرح و پیگیری می‌کنیم.

وی از پیشنهاد اعزام و پذیرش هیئت تجاری و برگزاری نمایشگاه اختصاصی ایران در عربستان استقبال و از آن به عنوان فرصتی برای برقراری مذاکرات دوجانبه بین فعالان اقتصادی دو کشور یاد کرد.