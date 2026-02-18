به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بنیاد ملی نخبگان، فراخوان ثبت‌نام برای بهره‌مندی از تسهیلات حمایتی بنیاد به منظور جذب به عنوان عضو هیئت علمی «طرح جذب هیئت علمی توانمند (طرح جهت)»، از اول اسفند ماه آغاز می‌شود و تا ۱۵ اسفند ماه ادامه خواهد داشت.

ثبت‌نام و بارگذاری مدارک صرفاً به‌صورت الکترونیکی و از طریق سامانه جذب به نشانی https://jazb-elmi.bmn.ir انجام می‌شود و متقاضیان لازم است با مراجعه به این سامانه، نسبت به تکمیل فرآیند ثبت‌نام در بازه زمانی تعیین‌شده اقدام کنند.

متقاضیان توجه داشته باشند که مهلت فراخوان تمدید نخواهد شد و بنابراین ثبت‌نام خود را به روزهای پایانی موکول نکنند.