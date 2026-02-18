  1. دانشگاه و فناوری
  2. علم و دانش
۲۹ بهمن ۱۴۰۴، ۱۶:۴۸

ثبت‌نام نخبگان برای عضویت در هیئت علمی از اول اسفند

ثبت‌نام نخبگان برای عضویت در هیئت علمی از اول اسفند

فراخوان ثبت‌نام برای بهره‌مندی از تسهیلات حمایتی بنیاد ملی نخبگان با عنوان «طرح جذب هیئت علمی توانمند (طرح جهت)» منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بنیاد ملی نخبگان، فراخوان ثبت‌نام برای بهره‌مندی از تسهیلات حمایتی بنیاد به منظور جذب به عنوان عضو هیئت علمی «طرح جذب هیئت علمی توانمند (طرح جهت)»، از اول اسفند ماه آغاز می‌شود و تا ۱۵ اسفند ماه ادامه خواهد داشت.

ثبت‌نام و بارگذاری مدارک صرفاً به‌صورت الکترونیکی و از طریق سامانه جذب به نشانی https://jazb-elmi.bmn.ir انجام می‌شود و متقاضیان لازم است با مراجعه به این سامانه، نسبت به تکمیل فرآیند ثبت‌نام در بازه زمانی تعیین‌شده اقدام کنند.

متقاضیان توجه داشته باشند که مهلت فراخوان تمدید نخواهد شد و بنابراین ثبت‌نام خود را به روزهای پایانی موکول نکنند.

کد خبر 6753138
مهتاب چابوک

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۱۲:۱۹ - ۱۴۰۴/۱۱/۳۰
      پاسخ
      وقتی فله ای نمره داده میشه مخصوصا دانشگاه آزاد ، چه نخبه ای نخبه واقعی اون دهه ۶۰ ای هست که با سختگیری تمام عیار در مدرسه و دانشگاه درس خونده و استاد قطره چکانی نمره میداد
    • عزت الله فلاح کیش IR ۱۸:۲۲ - ۱۴۰۴/۱۱/۳۰
      پاسخ
      خیلی خوبه
    • ناشناس IR ۱۶:۴۲ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۲
      پاسخ
      سلام کدام نمره دانشگاه آزاد واقعا سخت گیری است شما اطلاع ندارید نظر ندهید ضمن اینکه سالها دانشجویان دکترا باید هفت خوان رستم طی کنند
    • IR ۱۲:۵۸ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۳
      پاسخ
      اتفاقا دانشگاههای دولتی فله ای نمره میدهند دانشگاه های ازاد خیلی سختگیریهای بی مورد دارند.

