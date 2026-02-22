سید حمدالله اکوانی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ثبتنام برای بهرهمندی از تسهیلات حمایتی بنیاد ملی نخبگان در قالب «طرح جذب هیئت علمی توانمند طرح جهت» آغاز شده است.
وی افزود: بر اساس این فراخوان، ثبتنام و بارگذاری مدارک متقاضیان صرفاً بهصورت الکترونیکی و از طریق سامانه جذب بنیاد ملی نخبگان به نشانی https://jazb-elmi.bmn.ir انجام میشود.
رئیس بنیاد نخبگان کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد: متقاضیان واجد شرایط لازم است با مراجعه به سامانه مذکور، فرآیند ثبتنام خود را حداکثر تا ۱۵ اسفندماه سال جاری تکمیل کنند.
وی با تأکید بر اینکه مهلت این فراخوان تمدید نخواهد شد، خاطرنشان کرد: داوطلبان ثبتنام را به روزهای پایانی موکول نکنند تا در فرآیند بارگذاری مدارک با مشکل مواجه نشوند.
اکوانی ادامه داد: علاقهمندان برای کسب اطلاعات بیشتر و اطلاع از شرایط اختصاصی این فراخوان میتوانند به سامانه اعلامشده مراجعه کنند یا با بنیاد نخبگان استان کهگیلویه و بویراحمد به شماره ۰۷۴۳۳۲۳۱۵۳۱ و آقای حسینزاده به شماره ۰۹۳۹۰۱۰۱۸۶۴ تماس حاصل کنند.
نظر شما