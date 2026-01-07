به گزارش خبرنگار مهر، احمد دنیامالی که بعدازظهر امروز چهارشنبه در مراسم افتتاح موزه ملی کشتی حضور یافته بود با تمجید از این اقدام گفت: در مکان های مختلفی که حاضر می شویم علیرضا دبیر را به عنوان رئیسی که ساخت و ساز خوبی انجام داده است معرفی می کنند که این ظلم به اوست.

دنیامالی ادامه داد: دبیر برای کشتی برنامه ریزی بلند مدت داشته و توانسته است هوش مصنوعی را هم در فدراسیون به کار بگیرد که یکی از کارهای خوبش همین ساخت و ساز کمپ تیم های ملی کشتی است. توجه به تیم های مختلف از رده های پایه تا پیشکسوتان نیز از دیگر کارهای مهم فدراسیون است.

وزیر ورزش و جوانان با بیان این که خودش رئیس فدراسیون بوده و برای توسعه فدراسیون کارهای زیادی انجام داده است خاطرنشان کرد: با این حال هر کسی این مورد را به من می گفت و خیلی خوشم نمی آمد و اعتقاد داشتم باید نتایج کارم را می دیدند.

وی در مورد آخرین وضعیت ورزشگاه آزادی نیز گفت: برای بازسازی این ورزشگاه کارهای اساسی و خوبی صورت گرفته است. برخلاف تصور خیلی ها که فکر می کنند بازسازی این ورزشگاه تعویض سکوها و صندلی هاست اما وقتی رفتند و بازدید کردند دیدند که چه کارهای برجسته ای در آن صورت گرفته است.

احمد دنیامالی در مورد زمان به بهره برداری رسیدن ورزشگاه آزادی نیز گفت: دنبال این هستیم که تا پایان لیگ ورزشگاه آزادی آماده شود.

احمد دنیامالی در مراسم افتتاح موزه ملی کشتی ایران، گفت: امروز یک موزه ملی که تاریخ کشتی ایران در آن ثبت شد به افتتاح رسید. فقط یک نکته را بگویم که آقا تختی قهرمان بود ولی زندگی اش را وقف مردم کرده بود. این نبود که فقط جلوی مردم چاکرم و مخلصم کند. اینکه قهرمان ما با دو تا توئیت فکر کند با مردم است اشتباه می کند بلکه باید زندگی اش را برای مردم بگذارد. اینکه خودت در ناز و نعمت باشی و بگویی مردم گرسته هستند و مشکل دارند که واقعیت هم است مردم نمی پسندند. مدال ها با پول و مالیات همین مردم بدست آمده است.

وزیر ورزش و جوانان، افزود: اگر تختی محبوب دل هاست چون اگر کسی نیاز داشت هر چه که داشت تقدیم مردم می کرد. امروز قدر پهلوانان خودمان را بدانیم. من ۶۵ سالم است و ما واژگان کشتی را از عطا بهمنش یاد گرفتیم. آن موقع رادیو بود و او به قدری کشتی ها را زیبا گزارش می کرد که ما تصویرسازی می کردیم که چقدر با کشتی اشنا هستیم.

وی افزود: یک ظلمی به خانواده کشتی می شود. اینجا کارهای فاخری انجام می شود. اینکه فکر کنند دبیر از اینور و انور پول می گیرد این کارها را می کند درست نیست. اگر عشق در کار نباشد این کارها انجام نمی شد. دبیر ۱۱ سال در شورای شهر یاد گرفت. یادم است همیشه در افتتاح طرح ها در صبح زود پای ثابت بنده و آقای قالیباف بود و او آنجا یاد گرفت.



دنیامالی تصریح کرد: همه دیر یا زود می رویم. مثل تختی و ۲۴۰ هزار شهید و ۱۱۰۰ شهید که ۷ یا ۸ ماه نگذشته و سرداران و دانشمندان و دختران و زنان زیادی را از دست دادیم. اینکه مردم مشکلات اقتصادی دارند قهرمان ما با همه وجود می جنگد و برای مردم و پرچم مبارزه می کند.

وزیر ورزش تصریح کرد: ما از کشتی متفاوت با همه رشته ها در بازی های اسیایی انتطار داریم و ما نیز همه توان خود را می گذاریم تا کشتی در ناگویا هر چه بیشتر موفق شود. ژاپن رقیب جدی ما در کشتی شده استو ۸ مدال کسب کردند. ما کلا در تاریخ ۲۷ طلا گرفتیم که ۱۳ مدال با افتخار ما متعلق به کشتی است اما ترکیه ۴۱ طلا گرفته که ۲۹ طلای آن ها متعلق به کشتی است.

وی افزود: ما در دنیا محور شده ایم و همه می خواهند سهم ما را بگیرند. من از مربیان کشتی در تیم های ملی و شهرستان ها تشکر می کنم. ما بدهکار اخلاقی مربیانی هستم که کارشان دیده نمی شود و من ارادتم را به تک تک آن ها اعلام می کنم. امروز ورزش ایران به لطف خدا مسیرش را درست تر طی می کند. ورزش ایران و خصوصا کشتی همیشه مسیر خوبی داشته و ما تلاش می کنیم عزت و آبرو برای مردم ایران بیشتر به ارمغان بیاوریم. کار خیلی سخت است اما از ما انتظار وجود دارد. قلب پهلوان سفید است و جای زباله نیست. اگر پهلوان از کسی کینه بگیرد حتما از پهلوانی فاصله گرفته است. پهلوان باید گذشت کند و با قلب سفید و مشتی گری کار کند. مشی پهلوانی آقا تختی مهمتر از قهرمانی های اوست. حسن یزدانی در المپیک به مدال های تختی رسید و مسئولیت او خیلی سنگین تر می شود.