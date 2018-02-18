بودجه شهرداری ساری به ۴۵۰ میلیارد تومان افزایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی عبوری شهردار ساری با قدردانی از تلاش های کارگروه تهیه و تدوین بودجه شهرداری مرکز استان اظهار داشت : کلیات بودجه سال آینده پس از تدوین به شورای اسلامی شهر ارسال شده و و با نظارت عالیه این شورا به تصویب رسید.

وی ادامه داد: بودجه شهرداری ساری بدون احتساب سازمان های تابعه از رقم ۴۲۷ میلیارد تومان در سال ۹۶ با رشد ۵ درصدی به ۴۵۰ میلیارد تومان در سال ۹۷ افزایش یافته است.

عبوری اتمام پروژه های نیمه تمام بوستان ولایت و بوستان بانوان را در سال اینده مورد توجه قرار داد و افزود: اجرای پروژه های شاخص با محوریت روان سازی ترافیک مانند تقاطع غیر هم سطح میدان هلال احمر، اجرای پیاده راه خیابان قارن و بازسازی بافت فرسوده شهری نیز پس از بررسی ، در دستور کار سال آینده قرار خواهد داشت.

این عضو شورای شهرداری ها و دهیاری های کشور بودجه سال آینده را منطبق بر برنامه استراتژیک ۵ ساله اول مدیریت شهری عنوان کرد و گفت: با توجه به رویکرد گردشگری تیم مدیریت شهری ، اجرای پروژه های مختلف با توجه ویژه به این رویکرد و با پیوست فرهنگی عملیاتی خواهد شد.

شهردار ساری شهروند مداری و رعایت حقوق شهروندی را از اولویت اقدامات مدیریت شهری دانست و خاطر نشان کرد: همراهی شهروندان با شهرداری ساری ، مرکز استان را در مسیر توسعه قرار داده و حرکت در این مسیر ریل گذاری شده ، استمرار خواهد داشت.

شایان ذکر است در سال آینده ، بودجه جاری شهرداری ۱۵۸ میلیارد تومان (۳۵ درصد کل بودجه) و بودجه عمرانی نیز ۲۹۲ میلیارد تومان (۶۵ درصد کل بودجه) پیشنهاد شده است.