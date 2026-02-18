به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا کاظمی وزیر آموزش و پرورش در جمع خبرنگاران، درباره توسعه کتابخوانی در مدارس، مصرف کتاب توسط دانشآموزان را حلقه مهم و کلیدی زنجیره کتابخوانی دانست و افزود: انتهای زنجیره اینجا نیست؛ باید ببینیم بچههای ما چقدر از این کتابها استفاده میکنند و برنامههایمان برای بهرهبرداری بهتر چیست.
وی با بیان اینکه کتاب خوب دیگر نیازی به توجیه ندارد، تأکید کرد: ابتداییترین کار آموزش و پرورش و معلم به عنوان مربی این است که کتاب خوب را در اختیار دانشآموزان قرار دهد و آنها را با کتاب آشنا کند.
کاظمی به برگزاری جشنواره بیست و سوم رشد اشاره کرد و گفت: این جشنواره با ممیزی و معرفی کتابهای ارزشمند، نقش مهمی در معرفی کتابهای خوب به خانوادهها و دانشآموزان دارد، اما تنها یک حلقه از زنجیره ارزشمند کتابخوانی محسوب میشود.
وی حلقههای دیگر این زنجیره را تولید و انتشار کتاب عنوان کرد و افزود: کتابها باید بر اساس نیازهای واقعی دانشآموزان و با محوریت تقاضا و نیاز طراحی و تولید شوند. همچنین حمایت از مؤلفان و انتشاراتی که سرمایه فکری، معنوی و مالی خود را صرف تولید کتاب کردهاند، نقش حیاتی دارد.
کاظمی در خصوص اقدامات آموزش و پرورش برای افزایش مصرف کتاب گفت: تجهیز کتابخانههای کلاسی و مدرسهای انجام شده و سالانه بیش از ۵۰۰۰ کتابخانه کلاسی راهاندازی میشود، اما بخش مهم و حیاتی، کتابخوانی واقعی دانشآموزان است.
وی همچنین به جشنوارههای مختلف کتابخوانی در ایران از جمله جشنواره کتاب نوش اشاره کرد و تأکید کرد :علیرغم برگزاری این رویدادها، هنوز نیاز به حمایت و اقدامات بیشتر برای ترغیب دانشآموزان به مطالعه وجود دارد، بهویژه با توجه به افزایش قیمت کتاب و هزینههای مرتبط با آن.
کاظمی در پایان ابراز امیدواری کرد : با برنامهریزی و اقدامات مستمر، این حوزه در سالهای آینده بیش از پیش رشد کند و سرانه مطالعه دانشآموزان افزایش یابد.
نظر شما