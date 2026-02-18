زلزله ۳.۷ ریشتری میمند فارس را لرزاند

به گزارش خبرنگار مهر، زمین لرزه ای به بزرگی ۳.۷ ریشتر ساعت ۱۷:۳۸ دقیقه عصر چهارشنبه ۲۹ بهمن ماه حوالی شهر میمند از توابع شهرستان فیروزآباد در استان فارس را لرزاند.

این زلزله در عمق ۵ کیلومتری زمین رخ داده است.