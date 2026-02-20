به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری یونهاپ، جنگندههای آمریکایی و چینی این هفته برای مدت کوتاهی بر فراز آبهای نزدیک شبه جزیره کره با یکدیگر روبرو شدند. این یک رویارویی نادر در منطقه بین دو قدرت بزرگ محسوب میشود.
این خبرگزاری به نقل از منابع نظامی ناشناس گزارش داد که حدود ۱۰ جنگنده آمریکایی روز چهارشنبه، پایگاه هوایی پیونگ تائک را برای انجام مانورهایی بر فراز آبهای بینالمللی در سواحل غربی کره جنوبی ترک کردند.
این گزارش حاکی از آن است که هواپیماهای آمریکایی وارد منطقه شناسایی دفاع هوایی چین نشدند، اما پکن بلافاصله پس از نزدیک شدن آنها به آن منطقه، هواپیماهای خود را اعزام کرد.
روزنامه دولتی «گلوبال تایمز» امروز جمعه با تشریح این واقعه به نقل از منابع ناشناس گزارش داد که ارتش آزادیبخش خلق چین نیروهای دریایی و هوایی را برای نظارت بر فعالیتها و پاسخگویی مؤثر به آنها در طول عملیات، مطابق با قوانین و مقررات، سازماندهی کرده است.
