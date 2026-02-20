به گزارش خبرنگار مهر، حمید مطهری عصر امروز جمعه در نشست خبری پیش از دیدار مقابل ذوب آهن اظهار کرد: به بازیکنانم گفتم بازی بسیار سختی پیش رو داریم و امسال یکی از سخت‌ترین دوره‌های لیگ برتر در تمام ادوار آن در حال برگزاری است. امتیاز گرفتن هم از تیم‌های بالای جدول و هم تیم‌های پایین جدول کار دشواری است.

وی ادامه داد: از بازیکنانم خواستم اصلاً نگاهی به جدول نداشته باشند. ذوب آهن تیمی خوب و قابل احترام است و سابقه حضور در فینال آسیا را دارد، بنابراین نباید نگاه جدولی به این تیم داشته باشیم. باید از بازی کردن لذت ببریم، چرا که همین مثبت‌اندیشی باعث موفقیت تیم و تداوم روند خوب فولاد می‌شود.

سرمربی تیم فوتبال فولاد خوزستان با تأکید بر اهمیت تمرکز بالا بیان کرد: فردا تمرکز در بالاترین سطح اهمیت قرار دارد. برای تک تک دقایق بازی برنامه داریم و باید بتوانیم ایده‌های تاکتیکی‌مان را در زمین عملیاتی کنیم و این کار تنها با تمرکز کامل ممکن است.

مطهری عنوان کرد: سبک بازی فولاد مشخص است و دوست داریم پرفشار بازی کنیم و خیلی زود به گل برسیم. روی نقاط ضعف‌مان کار کرده‌ایم و در عقب زمین باید باهوش و متمرکز باشیم، چرا که در بخش دفاعی کوچک‌ترین غفلت می‌تواند مشکل‌ساز شود.

وی با اشاره به اهمیت کار تیمی اظهار کرد: در فوتبال آیتم‌های مختلفی کنار هم قرار می‌گیرند تا یک تیم موفق شود. ما به معنای واقعی یک تیم هستیم و همه بازیکنان نقش کلیدی دارند و موفقیت فولاد حاصل کار تیمی است.

سرمربی تیم فوتبال فولاد خوزستان افزود: از روز اولی که به تیم آمدم به بازیکنان گفتم فقط باید به قله نگاه کنید و نباید کاری به تیم‌های پایین جدول داشته باشیم. نگاه ما رو به بالای جدول است و این موضوع باید با عمل ثابت شود. همه ارکان باشگاه باید وظایف خود را به موقع انجام دهند تا فولاد در آینده تیمی قدرتمندتر باشد.

مطهری درباره حضور سه بازیکن فولاد در اردوی تیم ملی گفت: پیش از این هم اعلام کرده بودم با روندی که تیم در پیش گرفته است، بازیکنان ما لیاقت حضور در تیم ملی را دارند. می‌دانم کادرفنی تیم ملی بازیکنان را ریزبینانه رصد می‌کند. خدا را شکر سه بازیکن ما در لیست اولیه تیم ملی قرار گرفتند و معتقدم دو یا سه بازیکن دیگر فولاد نیز شایستگی دعوت به تیم ملی را دارند. به بازیکنانم اعتقاد دارم و مطمئن هستم اگر روند خوب تیم ادامه پیدا کند، سایر بازیکنان هم به تیم ملی خواهند رسید.