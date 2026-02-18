اسماعیلی: حکمرانی تخصصی، هنر است

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن اسماعیلی روز چهارشنبه در مراسم اختتامیه دورههای تخصصی مدرسه حکمرانی و قانونگذاری شهید مدرس که در مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی برگزار شد، با تقدیر از دانشآموختگان و برگزارکنندگان این دورههای تخصصی این کار را از اقدامات ضروری و لازم دانست و گفت: زمانی برخی تردید داشتند که حکمرانی و مدیریت امور عمومی جامعه آموزشپذیر باشد و تلقی آنها این بود که حکمرانی فقط امری غریزی و ذاتی است؛ اما امروز خوشبختانه این تصور از بین رفته و بهضرورت و سودمندی آموزشهای تخصصی حکمرانی اذعان میشود.
وی افزود: امروز در بخشهای مختلف هم تخصص در حکمرانی و هم حکمرانی تخصصی اهمیت یافته و روزبهروز گسترش یافته است.
استاد دانشگاه تهران اظهار داشت: از این موضوع نباید غافل شد که میبایست استعداد ذاتی هر فرد برای مدیریت سنجیده شود و افراد دارای استعداد مدیریتی را با آموزشهای لازم برای خدمت به مردم و کشور با آموزشهای تخصصی کارآمدتر کنیم.
وی حکمرانی را یک هنر دانست که در نتیجه وجود یک استعداد درونی همراه با آموزش شکوفا میشود و خاطرنشان کرد: خوشبختانه از چند سال قبل ایده مدرسههای حکمرانی جدی گرفته شد و دانشگاهها و مؤسسات مختلف دورههای تخصصی را برگزار کردهاند؛ اما دیگر باید از ایده مدرسه حکمرانی گذر کرده و مدارس تخصصی حکمرانی ایجاد کنیم.
اسماعیلی با بیان اینکه اساس حکمرانی بر محور قانون و تقنین است؛ ولی قانونگذاری هم نیاز به تخصص دارد، اظهار داشت: تکیه بر تخصص و کارآمدسازی حوزه قانونگذاری بسیار برای کشور حیاتی و ضروری است.
وی با اشاره به اینکه قانونگذاری نیاز به تخصصهای گوناگون از جمله آیندهپژوهی و فهم درست از شرایط و اقتضائات کشور دارد، گفت: این نشان میدهد که اگر یک حقوقدان برجسته هم بخواهد قانونی بنویسد قبل از آن نیاز دارد که آموزش حکمرانی دیده باشد.
معاون راهبردی و امور مجلس رئیسجمهور تأکید کرد: امروز که نزدیک به نیمقرن از انقلاب اسلامی گذشته باید افراد بر مبنای آموزش و تخصص بر مسئولیتها و مناصب بنشینند.
وی ادامه داد: کشور ما گذشته پر افتخاری دارد و کتابهای بسیار ارزندهای از گذشتگانمان در حوزههای حکمرانی تحت عنوان سیاستنامه داریم که باید از آنها بهدرستی استفاده کنیم.
اسماعیلی با تأکید بر اینکه فقط مدیران اجرایی نیاز به گذراندن این دورهها ندارند و پژوهشگران حوزههای حکومتی هم باید نگاه تخصصی حکمرانی داشته باشند، افزود: هر چه آموزشها بیشتر شود، بهرهوریمان از امکانات و استعدادهای کشور افزایش خواهد یافت.
وی تصریح کرد: باید بدانیم از چه منابعی، در چه زمانی و چطور در راستای رفاه مردم و پیشرفت کشور استفاده کنیم.
در این مراسم با حضور اسماعیلی معاون راهبردی و امور مجلس رئیسجمهور و نگاهداری رئیس مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی از برگزیدگان دورههای تخصصی مدرسه حکمرانی و قانونگذاری شهید مدرس تجلیل به عمل آمد.
نظر شما