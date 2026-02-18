به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا موالی‌زاده شامگاه امروز چهارشنبه در آیین افتتاح سد بالارود اندیمشک اظهار کرد: تخصیص اعتبار برای تکمیل و بهره‌برداری از طرح ملی سد بالارود، یکی از مصوبه‌های سفر استانی رییس‌جمهور و هیأت دولت به خوزستان در بهمن‌ماه ۱۴۰۳ بود که با بهره‌برداری از این طرح در بهمن‌ماه ۱۴۰۴، وعده دولت چهاردهم به مردم اندیمشک و خوزستان پس از یک سال محقق شد.

وی با اشاره به نقش و کارکردهای چندبعدی این سد افزود: سد بالارود تأثیر بسزایی در تحول بخش کشاورزی، افزایش راندمان تولید محصولات کشاورزی، کنترل و جلوگیری از سیلاب‌های مخرب و همچنین رونق صنعت گردشگری در منطقه خواهد داشت.

استاندار خوزستان با قدردانی از تلاش‌ها و زحمات تمامی دست‌اندرکاران این پروژه عظیم تصریح کرد: با تلاش شبانه‌روزی مجموعه عوامل اجرایی، این طرح بزرگ در کوتاه‌ترین زمان ممکن به مرحله بهره‌برداری رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، سد مخزنی بالارود با حجم مخزن ۱۳۱ میلیون مترمکعب، پس از گذشت حدود ۲۰ سال از آغاز عملیات اجرایی، روز چهارشنبه با حضور وزیر نیرو به بهره‌برداری رسید.

این سد از نوع خاکی با هسته رسی است و عملیات اجرایی آن از اواسط شهریورماه ۱۳۸۴ بر روی رودخانه بالارود آغاز شد که به دلیل برخی مسائل و موانع، در سال‌های گذشته با وقفه‌هایی همراه بود.