به گزارش خبرنگار مهر، عباس علی آبادی عصر امروز چهارشنبه در آیین بهره برداری از سد بالارود اندیمشک بیان کرد: احداث سد بر روی رودخانه بالارود نقش کلیدی در کنترل سیلاب و جلوگیری از خسارت به زمین‌های کشاورزی پایین دست دارد.

وی ادامه داد: آب رودخانه بالارود با احداث این سد تنظیم و زمینه رونق اقتصادی، کشاورزی و گردشگری و تامین آب پایدار را در اندیمشک و شمال خوزستان فراهم کرد.

وزیر نیرو با تجلیل از تلاش دولت‌های گذشته برای تکمیل این طرح مهم و شاخص گفت: اگرچه این طرح به دست دولت چهاردهم تکمیل و به بهره برداری رسید ولی در دولت‌های گذشته اقدام‌های زیادی برای احداث این طرح انجام شده که همه در این کار بزرگ شریک هستند.

وی ادامه داد: سد بالارود با بهره برداری رسمی اکنون به عنوان یک سرباز مطمئن وارد میدان خدمت رسانی به مردم شده است که می‌تواند موجب رونق و تحول در این منطقه شود.