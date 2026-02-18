ثبت نام ۴ هزار و ۴۷۹ داوطلب انتخابات شوراهای اسلامی روستاها در هرمزگان

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید جهانگیری اظهار کرد: از مجموع ثبت‌نام‌کنندگان، ۹۱ درصد را مردان و ۹ درصد را زنان تشکیل می‌دهند.

وی با بیان اینکه فرآیند ثبت‌نام از ۲۴ بهمن‌ماه آغاز شده است، افزود: نام‌نویسی داوطلبان شوراهای اسلامی روستاها فردا ۳۰ بهمن‌ماه به پایان می‌رسد.

دبیر ستاد انتخابات هرمزگان ادامه داد: ثبت‌نام به‌صورت غیرحضوری و از طریق درگاه پنجره واحد وزارت کشور به نشانی keshvar.moi.ir و از ساعت ۸ صبح تا ۱۶ انجام می‌شود.

جهانگیری درباره شرایط داوطلبان نیز گفت: حداقل سن برای ثبت‌نام ۲۵ سال است و مدرک تحصیلی مورد نیاز در روستاهای دارای کمتر از ۲۰۰ خانوار، سواد خواندن و نوشتن و در روستاهای بالای ۲۰۰ خانوار، مدرک دیپلم تعیین شده است.

وی تصریح کرد: داوطلبان در هزار و ۴۲۱ روستای استان برای کسب چهار هزار و ۵۰۱ کرسی به رقابت خواهند پرداخت.

به گفته دبیر ستاد انتخابات هرمزگان، هزار و ۲۸۱ روستا در استان دارای سه کرسی و ۱۳۹ روستا دارای پنج کرسی در شوراهای اسلامی هستند.

جهانگیری در پایان یادآور شد: انتخابات شوراهای اسلامی شهرها و روستاها ۱۱ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵ برگزار خواهد شد.