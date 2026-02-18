سوت بنیادی فرد در بازی سرنوشت ساز برای مس و استقلال

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، اسامی داوران هفته بیست و دوم لیگ برتر در فصل ۱۴۰۵-۱۴۰۴ منتشر شد که به شرح زیر است:
جمعه اول اسفندماه ۱۴۰۴
*چادرملو اردکان - گل گهر سیرجان
داور: ایمان کهیش کمک ها: دانیال باشنده، رضا حیدری و علی سام ناظر: احمد صالحی داور VAR: پیام حیدری کمک: فرهاد مروجی
* فجر سپاسی شیراز - شمس آذر قزوین
داور: علی بای کمک ها: هادی طوسی، بابک خسروی و احسان اکبری ناظر: رضا سخندان داور VAR: مرتضی منصوریان کمک: میثم عباسی
*پرسپولیس - خیبر خرم آباد
داور: بیژن حیدری کمک ها: علی احمدی، امیرمحمد داودزاده، غلامرضا ادیبی ناظر: رحیم رحیمی مقدم داور VAR: وحید کاظمی کمک: محمدرضا تارخ
*آلومینیوم اراک - پیکان تهران
داور: سیدرضا مهدوی کمک ها: امیررضا آشورماهانی، احد سلطانی و هادی علی نیافرد ناظر: بابک داوری داور VAR: وحید زمانی کمک: شاهین یزدانی
شنبه دوم اسفندماه ۱۴۰۴
*فولاد خوزستان - ذوبآهن اصفهان
داور: سعاد وفاپیشه کمک ها: وحید سیفی، حسین مرادی و کیوان علیمحمدی ناظر: محسن ترکی داور VAR:حسین زیاری کمک: امیر ایار
یکشنبه سوم اسفندماه ۱۴۰۴
*مس رفسنجان - استقلال تهران
داور: موعود بنیادی فرد کمک ها: بهمن عبدالهی، عباس پورحیدری و حسین حسینی ناظر: قاسم واحدی داور VAR: میثم حیدری کمک: مسعود حقیقی
*ملوان - تراکتور
داور: حسین زمانی کمک ها: یعقوب سخندان، امین زاهدی و رضا مرادی ناظر: محمدرضا ابوالفضلی داور VAR: کوپال ناظمی کمک: علیرضا ایلدروم
دوشنبه ۴ اسفندماه ۱۴۰۴
*سپاهان اصفهان - استقلال خوزستان
داور: شبیر بهروزی کمک ها: محسن سلطانی، مهدی سیفی، فرهاد امینی ناظر: یداله جهانبازی داورVAR: امیر عرببراقی کمک: حسین امیدی
