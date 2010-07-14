سالانه 700 هکتار از مراتع استان در آتش می سوزد

غلامعباس فراهانی در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک افزود: سال گذشته 41 مورد حریق در سطح 718 هکتار از عرصه‌های منابع طبیعی استان مرکزی رخ داد که با هوشیاری و سرعت عمل نیروهای یگان حفاظت مهار شد.

وی تصریح کرد: از ابتدای امسال تاکنون نیز 28 مورد حریق در سطح 982 هکتار از عرصه‌های طبیعی استان مهار شده است که افزایش حریق‌ها به دلیل پوشش متراکم گیاهی ناشی از بارندگی‌ها بوده است.

فرمانده یگان حفاظت اداره کل منابع طبیعی استان مرکزی اظهار داشت: اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مرکزی امسال هشت دستگاه اطفای حریق ضربه‌ای با اعتبار 500 میلیون ریال برای گروه‌های یگان حفاظت خریداری کرده و سامانه بی‌سیم حریق نیز به منظور سرعت بخشی به حضور نیروهای یگان در محل حادثه راه اندازی شده است.

فراهانی با بیان اینکه یگان حفاظت منابع طبیعی و آبخیزداری استان تنها 30 نیروی انسانی دارد، گفت: به ازای هر 10 هزار هکتار از عرصه‌های طبیعی باید یک نیروی یگان حفاظتی وجود داشته باشد و استان مرکزی نیازمند 200 نیروی حفاظتی است.

وی اضافه کرد: به منظور جبران کمبود نیروی انسانی در امر حفاظت از عرصه‌های طبیعی 900 همیار طبیعت و حافظان افتخاری در استان مرکزی آموزش دیده‌اند و به فعالیت اشتغال دارند.

فراهانی از مردم استان مرکزی درخواست کرد: با توجه به اینکه پوشش گیاهی عرصه‌های استان خشک شده می‌باشد، از آتش افروزی در تفرجگاه‌ها پرهیز کنند.

فرمانده یگان حفاظت اداره کل منابع طبیعی استان مرکزی ادامه داد: امسال شهرستان‌های شازند، اراک و خمین بیشترین آتش سوزی را در سطح عرصه‌های طبیعی خود داشته‌اند.

وی افزود: بر اساس برآوردهای اقتصادی برای احیای هر هکتار از عرصه‌های طبیعی استان که در آتش می‌سوزد حداقل به 3 میلیون و 500 هزار ریال اعتبار نیاز است.

فراهانی توضیح داد: در راستای فرهنگسازی، امسال 10 هزار بروشور آموزشی در زمینه پیشگیری از آتش‌سوزی مراتع تهیه و توزیع شده است و کتابی نیز با عنوان روش‌های اطفای حریق در عرصه‌های طبیعی به شمارگان سه هزار نسخه چاپ شده است.

وی، راه اندازی سامانه پیامک کوتاه و ارسال بیش از 50 هزار اطلاعیه و هشدارهای منابع طبیعی در سال جاری را از دیگر اقدامات این اداره کل عنوان کرد.