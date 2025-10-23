  1. سیاست
  2. سیاست خارجی
۱ آبان ۱۴۰۴، ۲۲:۳۹

هشدار وزارت خارجه نسبت به تداوم توسعه‌طلبی استعماری رژیم صهیونیستی

سخنگوی وزارت امور خارجه، مصوبه کنست رژیم صهیونیستی در رابطه با الحاق کرانه باختری را نقض صریح اصول و اهداف منشور ملل متحد دانست و به شدت محکوم کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه، مصوبه کنست رژیم صهیونیستی در رابطه با الحاق کرانه باختری را نقض صریح اصول و اهداف منشور ملل متحد دانست و به شدت محکوم کرد.

سخنگوی وزارت امور خارجه این مصوبه را گام دیگری در مسیر توسعه‌طلبی استعماری و مجرمانه رژیم صهیونیستی خواند که در ادامه هشت دهه نقض مستمر حق بنیادین تعیین سرنوشت مردم فلسطین صورت می‌گیرد و ناقض قواعد آمره حقوق بین‌الملل خصوصاً حق تعیین سرنوشت ملت‌ها است.

سخنگوی وزارت امور خارجه با اشاره به تداوم نقض‌های فاحش حقوق بشر و حقوق بشردوستانه در کرانه باختری همزمان با نسل‌کشی در غزه، تصریح کرد سیاست اعلامی و اعمالی رژیم صهیونیستی در کرانه باختری، از جمله تکرار توهم «اسرائیل بزرگ» در کنار ایجاد شهرک‌های جدید و وضع مصوبات جدید در کنست، موید برنامه این رژیم برای پاکسازی قومی همه‌جانبه در کل فلسطین اشغالی است، و این وضعیت مسئولیت همه دولت‌ها را برای اتخاذ تدابیر موثر جهت جلوگیری از 'امحای استعماری' فلسطین سنگبن‌تر می‌کند.

بقائی خواستار اقدام فوری کشورهای اسلامی و جامعه جهانی برای جلوگیری از تعدی آشکار به حقوق تاریخی ملت فلسطین شد و مسئولیت سازمان ملل متحد را برای توقف تعرضات مداوم رژیم صهیونیستی نسبت به هویت فلسطین و حقوق فلسطینیان خاطرنشان کرد.

