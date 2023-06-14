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۲۴ خرداد ۱۴۰۲، ۱۴:۳۶

معاون جهاد کشاورزی بوشهر:

نخستین کشتارگاه صنعتی بوشهر راه‌اندازی می‌شود

نخستین کشتارگاه صنعتی بوشهر راه‌اندازی می‌شود

بوشهر- معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر از فعال شدن نخستین کشتارگاه صنعتی این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، افشین قطبی ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران در خصوص ظرفیت تولید دام در استان بوشهر بیان کرد: تعداد دام استان اعم از سبک‌وسنگین یک میلیون رأس است.

وی ادامه داد: ظرفیت کشتارگاه در حال احداث ۱۵ هزار دام سنگین و ۷۵ هزار رأس دام سبک در سال است. این طرح فعلاً پیشرفت فیزیکی خوبی دارد و برنامه مجری این است که تا پایان سال بتواند خط کشتار را فعال کند.

افشین قطبی در رابطه با علت افتتاح کشتارگاه صنعتی، افزود: استان بوشهر به یک کشتارگاه خوب که هم نیازهای تولیدکنندگان و هم جامعه را تأمین کند احتیاج جدی داشت.

قطبی در خصوص مزیت کشتارگاه صنعتی اضافه کرد: بالابودن توان کشتار دام، امکان توسعه کشتار در آینده، امکان بسته‌بندی گوشت، توان ورود به صادرات گوشت، رعایت موازین بهداشتی در هنگام کشتار از مزیت‌های کشتارگاه صنعتی است.

استان بوشهر دارای ظرفیت‌های خوبی در زمینه فعالیت دامداری صنعتی و سنتی است و سال گذشته بیش از ۲۰ هزار رأس گوساله در واحدهای دامداری استان پرواربندی و روانه بازار داخل استان و سایر نقاط کشور شد.

همچنین نخستین کشتارگاه تمام صنعتی دام استان بوشهر با سرمایه‌گذاری ۱۲۰ میلیارد تومان در حال ساخت است.

کد مطلب 5810330

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