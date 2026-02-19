رفع تصرف ۱۳ هزار مترمربع از اراضی ملی در بستک

به گزارش خبرگزاری مهر، حامد احمدپور اظهار کرد: در پی شناسایی تخلف و با صدور حکم قضایی، عملیات رفع تصرف اراضی ملی در منطقه چاه بنارد این شهرستان اجرا شد.

وی افزود: این تخلف شامل ساخت‌وساز و احداث بند خاکی غیرمجاز در محدوده‌ای به مساحت ۱۳ هزار مترمربع بود که با حضور نیروهای یگان حفاظت منابع طبیعی و پاسگاه انتظامی دهنگ، تمامی مستحدثات غیرقانونی جمع‌آوری و اراضی به وضعیت اولیه بازگردانده شد.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری بستک با تأکید بر برخورد قاطع با هرگونه تعدی به اراضی ملی تصریح کرد: شهروندان پیش از هرگونه فعالیت عمرانی، کشاورزی یا خاک‌برداری، نسبت به اخذ مجوزهای قانونی از مراجع ذی‌صلاح اقدام کنند تا از بروز مشکلات حقوقی جلوگیری شود.

احمدپور همچنین خواستار همکاری مردم در صیانت از انفال و منابع طبیعی شد و خاطرنشان کرد: حفاظت از اراضی ملی، صیانت از حقوق عمومی و سرمایه‌های نسل‌های آینده است.