رفع تصرف ۲ هزار مترمربع از اراضی ملی در بستک

به گزارش خبرگزاری مهر، به دستور رئیس حوزه قضائی شهرستان بستک و در راستای صیانت از حقوق بیت المال یک مورد رفع تصرف اراضی ملی به مساحت دو هزار مترمربع در آبادی اشکفت دراز بخش مرکزی شهرستان بستک انجام شد.

حامد احمدپور رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان بستک با اعلام این خبر گفت: این عملیات با حضور یگان حفاظت اداره منابع طبیعی و همکاری مأموران نیروی انتظامی پاسگاه دهنگ انجام و زمین مورد تصرف که به صورت دپوی غیرمجاز مصالح سنگ و ماسه مورد استفاده قرار گرفته بود، رفع تصرف و به وضعیت اولیه بازگردانده شد.

وی ارزش تقریبی اراضی رفع تصرف‌شده را ۲۰۰ میلیون تومان عنوان کرد و افزود: اداره منابع طبیعی با هرگونه تصرف و تجاوز به اراضی ملی به صورت قاطع و بدون اغماض برخورد خواهد کرد.

احمدپور ضمن قدردانی از حمایت‌ها و دستورات مؤثر رئیس حوزه قضائی شهرستان بستک در تسریع و اجرای احکام مرتبط با حفظ انفال از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف و تصرف در اراضی ملی، مراتب را از طریق سامانه ۱۵۰۴ اطلاع دهند.