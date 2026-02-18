به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ رابعه جوانبخت، کارشناس تصادفات پلیس راهور تهران بزرگ، گفت: از ابتدای سال ۱۴۰۴ تا کنون بیش از یک میلیون و ۷۰۰ هزار فقره اعمال قانون به جهت عدم استفاده از کلاه ایمنی توسط پلیس انجام شده است. وی در بحث سهل انگاری مرتبط با موتور سواران به موضوع عدم استفاده از کلاه ایمنی اشاره کرد و گفت: علیرغم تمام توصیه‌هایی که انجام می‌شود متاسفانه هنوز رانندگانی هستند که این موضوع مهم و خطر را درک نکردند، امیدوار هستیم که روز به روز این عدد قابل توجه کاهش داشته باشد چرا که عدم استفاده از کلاه ایمنی هنگام وقوع تصادف در اثر ضربه مستقیم به سر حادثه ی تلخ و ناگوار بهمراه خواهد داشت.

سرهنگ جوانبخت انواع تخلفات موتورسیکلت و اعمال قانون ۴۲۷ هزار فقره ‌موتورسیکلت حین عبور از محل ممنوع در برخی معابر ازجمله داخل تونل، خطوط ویژه، پیاده رو، عبور از چراغ قرمز موثر در تصادفات از ابتدای سال جاری تاکنون را این چنین توضیح داد: متاسفانه بسیار اتفاق میافتد که موتورسیکلت سوار ورود ممنوع را برای تردد انتخاب می‌کند ویک رفتار ترافیکی اشتباه را هم برای خود و دیگر کاربران ترافیکی رغم میزند.

جوانبخت تونل های شهری را یک ممنوعیت دیگر برای موتورسیکلت سواران اعلام کرد و افزود: اگر قانون محل عبوری را ممنوع کرده برای حفظ جان شهروندان است،در داخل تونل ها مسیر لغزنده است و میدان دید محدود می‌شود .

وی در ادامه گفت: حدود ۲۶۳ هزار فقره موتورسیکلت به هنگام عبور از خطوط ویژه از ابتدای سال ۱۴۰۴ تاکنون اعمال قانون شده است. هر خط در خیابان یک قانون ساده نیست بلکه می‌تواند به مرز بین رسیدن و نرسیدن تبدیل شود و خط ویژه مسیری است که برای سرعت های بالا و عبور امن طراحی شده است و زمانیکه موتور سوار وارد این خطوط ویژه می‌شود در واقع خودش را در معرض خطرات بیشتری قرار می‌دهد .

جوانبخت از نگاه کارشناسی خود، ضمن بررسی انواع تخلفات حادثه ساز موتورسواران، تصادفات این وسیله نقلیه در معابر مختلف با تفکیک گروه سنی، معابر و ساعات تصادفات را اینچنین توضیح داد: ۴۳ درصد از کل متوفیان موتورسیکلت شهر تهران بین گروه سنی ۱۸ تا ۳۵ سال است که عمدتا بدلیل روحیه هیجان طلبی و قدرت ریسک پذیری بالایی که دارند تصور میکنند با سرعت های بیشتری میتوانند حرکت کنند که همین ‌موضوع تاوان سنگینی برایشان بهمراه داشته و منجر به فوت آنها شده است .

وی در ادامه گفت: رکورد دار ساعت تصادفات فوتی ۲۰:۰۰ تا ۰۴:۰۰ بامداد است که این بازه زمانی را با توجه به تفاوت‌هایی که در علت وقوع دارند به دو بخش تقسیم می‌کنیم بخش اول ساعت ۲۰:۰۰ تا ۲۳:۰۰ به جهت خستگی ناشی از کار روزانه و عجله و شتابی که موتور سواران دارند برای اینکه به خانه برگردند درواقع کاهش میدان دید و تمرکزی که در اثر خستگی روزانه ‌وجود دارد جنس عمده تصادفات به این‌شکل است. اما از ساعت ۲۴:۰۰ تا ۰۴:۰۰ بامداد جنس وقوع تصادفات موتورسیکلت تغییر پیدا می‌کند و ما با کاربرانی مواجه هستیم که عمدتا برای تفریح سرعت و لایی کشی در معابر بزرگراهی شهر تهران پا به بزرگراه میگذارند.

جوانبخت در مصاحبه تلویزیونی خود با برنامه شهر امن، آمار تصادفات فوتی موتورسواران پایتخت در بزرگراه ها براساس محل وقوع از ابتدای سال ۱۴۰۴ تا به امروز را۵۴ درصد در بزرگراه ها، ۴۰ درصد در خیابان های اصلی و ۶ در صد در سایر معابر دانست و گفت: موتور سیکلت سواران وقتی در معبر بزرگراهی با سرعت غیر مجاز تردد میکنند، بسیار خطر آفرین هستند که معمولا با واژگونی همراه می‌باشد . که متاسفانه جایگاه اول را در تصادفات فوتی به خود اختصاص داده است.

وی در ادامه ی توضیحات خود آمار تصادفات فوتی موتورسواران پایتخت را از ابتدای سال جاری تااکنون، بر اساس «نوع کاربری ۳۷ درصد عابر، ۴۴ درصد موتورسیکلت و ۱۹ درصد خودرو برشمرد و افزود: در این میان موتورسیکلت جایگاه نخست را به خود اختصاص داده است.

سرهنگ جوانبخت در تایید اینکه موتور سیکلت ها هیچ حفاظ فیزیکی در اطرافشان نیست و قابل اطمینان نیستند، به یک مورد از تصادف فوتی اشاره کرد و گفت: متاسفانه یک موتورسیکلت سوار پس از برخورد با یک گربه صحنه تصادف را ترک کرده واما با گذشت یک ساعت از وقوع تصادف موتورسوار فوت کرد.