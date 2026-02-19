به گزارش خبرنگار مهر، سید مجتبی علوی‌مقدم صبح پنجشنبه در ششمین کارگروه مولدسازی دارایی‌های دولت و کارگروه ماده ۶۹ که در سالن جلسات استانداری خراسان شمالی برگزار شد، اظهار کرد: از مجموع ۶۶ ملک شناسایی‌شده، ۱۹ مورد در کارگروه بررسی و ۱۷ مورد نیز دارای مصوبه کارگروه ملی است.

وی با تأکید بر ضرورت هماهنگی دستگاه‌های اجرایی افزود: تمامی دستگاه‌ها مکلف‌اند در چارچوب قوانین، نسبت به شناسایی دقیق اموال مازاد و ارائه راهکارهای اجرایی برای مولدسازی این دارایی‌ها اقدام کنند.

علوی‌مقدم ادامه داد: املاک مازاد مربوط به فرهنگ و ارشاد اسلامی، فنی و حرفه‌ای، بهزیستی، آموزش و پرورش، علوم پزشکی اسفراین، علوم پزشکی بجنورد، جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت است.

وی با اشاره به عقب‌ماندگی برخی دستگاه‌ها در اجرای برنامه مولدسازی گفت: تعدادی از دستگاه‌ها هنوز به اهمیت این موضوع و نقش آن در توسعه پی نبرده‌اند و باید با برنامه‌ریزی دقیق، املاک مازاد را به ارزش افزوده تبدیل کنند.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خراسان شمالی بیان کرد: بر اساس برنامه هفتم پیشرفت کشور، دستگاه‌ها موظف‌اند اموال و دارایی‌های مازاد خود را به فروش رسانده و منابع حاصل را صرف تأمین مالی طرح‌های نیمه‌تمام خود کنند.

وی تأکید کرد: تعلل و کندی در روند مولدسازی، به طور مستقیم اجرای پروژه‌های عمرانی را کند می‌کند و به برنامه‌های توسعه‌ای آسیب می‌زند.

علوی‌مقدم همچنین گفت: مولدسازی دارایی‌های بلااستفاده، یکی از ابزارهای مهم تأمین منابع مالی در شرایط محدودیت اعتباری است و انتظار می‌رود مدیران با نگاه مسئولانه و توسعه‌محور همکاری کنند.