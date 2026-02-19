حجت الاسلام سید علیرضا آرامی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن اشاره به خطبه پیامبر اعظم(ص) درباره فضیلت ماه رمضان بیان کرد: ایشان می فرمایند ای مردم ماه رمضان، ماهی پر از برکت، رحمت و مغفرت به شما روی کرده است.

وی با بیان اینکه رمضان ماهی است که درهای آسمان و بهشت باز و درهای جهنم بسته است و شیطان در غل و زنجیر قرار دارد و صدا ها به آسمان می رسند، افزود: رمضان ماهی است که لحظه لحظه آن رحمت است و شب و روزش بهترین شب و روزها محسوب می شود.

امام جمعه گرمسار با بیان اینکه در ماه رمضان خواب هم تسبیح و عبادت محسوب می شود، تاکید کرد: رمضان ماهی است که مومنان به ضیافت الهی دعوت شده است و این سبب افتخار می شود.

آرامی با بیان اینکه هر کس در این مهمانی شرکت نکند یا دست خالی از آن برگردد، متضرر شده است وگرنه کرم خداوند زیاد و سفره ایشان هم بسیار گسترده است، گفت: باید از برکات رمضان بهره کافی را گرفت که یکی از برکات، تقوا است.

وی با بیان اینکه خداوند می فرمایند که ما روزه را بر شما واجب کردیم تا از اهل تقوا باشید و این یعنی ثمره روزه ما باید تقوای الهی باشد، افزود: روزه سپری در برابر آتش و عقاب الهی است و لذا باید از این فرصت طلایی بهره مند شد.

امام جمعه گرمسار با بیان اینکه روزه همچنین یادی از تشنگی و گرسنگی و روز قیامت است، ابراز داشت: روزه باید هم جسم را سالم کند و هم روح را و لذا در این ماه در کنار بهره گیری از فضائل قرآن کریم، باید به فکر فقرا هم بود.

آرامی با بیان اینکه آبادی روح و نشاط از جمله مهمترین ثمرات ماه رمضان و روزه داری است، گفت: ماه رمضان بهار قرآن است و لذا بهترین فرصت است تا انسان با قرآن کریم انس بگیرد و از این منظر به مردم توصیه می شود که در ویژه برنامه هایی مانند زندگی با آیه ها که توسط سازمان تبلیغات اسلامی به صورت پویش برگزار می شود، مشارکت داشته باشند.

وی با بیان اینکه مشارکت در این برنامه های قرآنی می تواند معنویت را به انسان هدیه بدهد، گفت: افطاری دادن به خصوص به فقرا از دیگر موضوعاتی است که ثواب بسیاری برای آن در ماه رمضان در نظر گرفته شده است.

گفتنی است زندگی با آیه ها پویشی است که هر روز یک آیه قرآن کریم در آن برای تدبر، اندیشیدن، تلاوت، حفظ و جاری و ساری کردن مفاهیم قرآنی در زندگی روزمره یا همان عمل به قرآن کریم، برگزار و سازمان تبلیغات اسلامی مجری آن است. وبسایتی با همین نام در فضای مجازی در اختیار مردم قرار گرفته تا اطلاعات لازم در این باره را دریافت نمایند.