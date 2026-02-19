تمدید قرارداد سرمربی خارجی بسکتبال ایران تا ۲۰۲۸

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فدراسیون بسکتبال، از حدود دو ماه گذشته مذاکرات برای تمدید قرارداد این مربی آغاز شد و پس از بررسی و تأیید کمیته فنی و هیات رئیسه، تمدید رسمی انجام شد.

مونولوپولوس مرداد ۱۴۰۳ به ایران آمد و هدایت تیم ملی را برعهده گرفت. تحت سرمربیگری او، تیم ملی ایران در کاپ آسیا ۲۰۲۵ موفق شد عنوان سوم را کسب کند.

این مربی با سابقه، پیش از هدایت تیم ملی ایران، مربی و سرمربی‌گری تیم ملی یونان و باشگاه‌هایی از جمله دینامو بوکورشتی رومانی، پاناتینایکوس یونان، آریس، ایفایستوس بی‌سی، پریستری و AEK آتن را برعهده داشته است.