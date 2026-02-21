اعلام زمان دیدارهای تدارکاتی تیم ملی بسکتبال برابر قطر

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی بسکتبال پنجشنبه گذشته عازم قطر شد تا پیش از حضور در پنجره دوم انتخابی جام جهانی، اردوی آماده سازی خود را در دوحه پیگیری کند.

ملی پوشان بسکتبال ایران طی حضور یک هفته ای در قطر، برگزارکننده دو دیدار تدارکاتی برابر تیم ملی این کشور خواهند بود. اولین دیدار امروز (شنبه ۲ اسفند) برگزار می شود و دیدار دوم هم دوشنبه ۴ اسفند برگزار خواهد شد.

تیم ملی بسکتبال پس از پایان اردوی پیش بینی شده در قطر، راهی لبنان می شود تا دو دیدار خود در پنجره دوم انتخابی جام جهانی را برگزار کند. این تیم ۸ اسفند با اردن دیدار می کند و ۱۱ اسفند هم به مصاف سوریه می رود.