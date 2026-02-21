  1. ورزش
  2. توپ و تور
۲ اسفند ۱۴۰۴، ۱۲:۰۲

اعلام زمان دیدارهای تدارکاتی تیم ملی بسکتبال برابر قطر

تیم ملی بسکتبال طی حضور در قطر برگزارکننده دو دیدار تدارکاتی برابر تیم ملی این کشور خواهد بود.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی بسکتبال پنجشنبه گذشته عازم قطر شد تا پیش از حضور در پنجره دوم انتخابی جام جهانی، اردوی آماده سازی خود را در دوحه پیگیری کند.

ملی پوشان بسکتبال ایران طی حضور یک هفته ای در قطر، برگزارکننده دو دیدار تدارکاتی برابر تیم ملی این کشور خواهند بود. اولین دیدار امروز (شنبه ۲ اسفند) برگزار می شود و دیدار دوم هم دوشنبه ۴ اسفند برگزار خواهد شد.

تیم ملی بسکتبال پس از پایان اردوی پیش بینی شده در قطر، راهی لبنان می شود تا دو دیدار خود در پنجره دوم انتخابی جام جهانی را برگزار کند. این تیم ۸ اسفند با اردن دیدار می کند و ۱۱ اسفند هم به مصاف سوریه می رود.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

