۲ اسفند ۱۴۰۴، ۱۲:۵۰

کشف ۴۱۵ کیلوگرم چوب تاغ در سرخه؛ ۲ متهم دستگیر شدند

سرخه- فرمانده انتظامی سرخه از کشف ۴۱۵ کیلوگرم چوب تاغ قاچاق در محور سرخه به سمنان خبر داد و گفت: در این راستا دو متهم دستگیر شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مهدی شهاب الدین ظهر شنبه در گفتگو با خبرنگاران به میزبانی فرماندهی انتظامی سرخه، اظهار داشت: ماموران کلانتری ۱۱ سرخه در راستای مقابله با مصادیق انواع قاچاق محورهای مواصلاتی را تحت نظر دارند.

وی ادامه داد: ماموران انتظامی در حین گشت زنی متوجه پراید سفید رنگ در محور سرخه به سمنان شده و دستور توقف آن را صادر کردند.

فرمانده انتظامی سرخه با اشاره به اینکه در بازرسی این خودرو ۴۱۵ کیلوگرم چوب تاغ قاچاق کشف شد، اظهار کرد: خودرو مذکور فاقد هرگونه مدارک قانونی معتبر بود.

شهاب الدین از دستگیری دو متهم در این راستا خبر داد و تصریح کرد: پرونده متهم تشکیل و به مراجع قضایی سرخه معرفی شده است.

وی از تحویل چوب تاغ کشف شده به اداره منابع طبیعی خبر داد و افزود: ارزش این محموله طبق نظر کارشناسان امر ۷۵۰ میلیون ریال برآورد می شود.

کد خبر 6755378

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها