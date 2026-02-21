کشف ۴۱۵ کیلوگرم چوب تاغ در سرخه؛ ۲ متهم دستگیر شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مهدی شهاب الدین ظهر شنبه در گفتگو با خبرنگاران به میزبانی فرماندهی انتظامی سرخه، اظهار داشت: ماموران کلانتری ۱۱ سرخه در راستای مقابله با مصادیق انواع قاچاق محورهای مواصلاتی را تحت نظر دارند.

وی ادامه داد: ماموران انتظامی در حین گشت زنی متوجه پراید سفید رنگ در محور سرخه به سمنان شده و دستور توقف آن را صادر کردند.

فرمانده انتظامی سرخه با اشاره به اینکه در بازرسی این خودرو ۴۱۵ کیلوگرم چوب تاغ قاچاق کشف شد، اظهار کرد: خودرو مذکور فاقد هرگونه مدارک قانونی معتبر بود.

شهاب الدین از دستگیری دو متهم در این راستا خبر داد و تصریح کرد: پرونده متهم تشکیل و به مراجع قضایی سرخه معرفی شده است.

وی از تحویل چوب تاغ کشف شده به اداره منابع طبیعی خبر داد و افزود: ارزش این محموله طبق نظر کارشناسان امر ۷۵۰ میلیون ریال برآورد می شود.