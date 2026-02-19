توقیف تجهیزات پزشکی قاچاق در ایست و بازرسی چغازردی میناب

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار هادی رفیعی کیا در تشریح این خبر اظهار کرد: مأموران انتظامی مستقر در ایستگاه بازرسی شهید چغازردی شهرستان میناب در ادامه طرح مبارزه با قاچاق کالا و ارز، روز گذشته حین کنترل خودروهای عبوری به یک دستگاه خودرو وانت نیسان مشکوک شده و دستور توقف دادند.

وی افزود: ماموران جهت بررسی خودرو را متوقف و در بازرسی از آن یک دستگاه سونوگرافی و یکدستگاه ساکشن خارجی قاچاق به همراه متعلقات مربوطه کشف کردند.

این مقام ارشد انتظامی استان ارزش این محموله را بنا بر اعلام نظر کارشناسان اقتصادی، ۵۰ میلیارد ریال عنوان کرده و اظهار داشت: در این رابطه یک متهم با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به دستگاه قضائی معرفی و خودرو به پارکینگ منتقل گردید.