به گزارش خبرنگارمهر، مرحله دوم بازیهای متمرکز لیگ برتر هندبال که به میزبانی کرمان برگزار میشود شامگاه پنجشنبه ۳۰ بهمن در چارچوب هفته چهاردهم با بازی بین مس کرمان و سنگ آهن بافق در سالن تجلی کرمان درحالی سوت خورد که با پیروزی نماینده استان کرمان همراه بود.
مسیهای کرمان اگرچه در این بازی برخی بازیکنان خود مثل اللهکرم استکی، محمدحسین فرخی و هادی خواجه سلیمی را به دلیل مصدومیت در اختیار نداشتند اما شروع بهتری داشتند و گل اول هم برای این تیم بهوسیله علیرضا دادوند زده شد.
کیانوش پالاد گلر مسیها موقعیت سنگآهن را گرفت تا در این سو گل دوم مس به وسیله سهند سنجری زده شود.
سنگ آهنیها نیز دومین موقعیت خود را هم گل نکردند تا این مسیها باشند که روی شوت محکم افشین صادقی به سومین گل خود برسند.
شوت محکم اهوازی گل چهارم را برای مسها به ارمغان آورد و در سوی مقابل موقعیت سنگ آهن گل نشد تا نتیجه ۴ بر یک باقی بماند. گل پنجم با همکاری کامیار طاهری و افشین صادقی زده شد تا اختلاف گل به ۴ برسد.
همچنین سنگ آهنیها پس از خراب کردن چند موقعیت، گل دوم خود را زدند.
بازی دو تیم در نیمه اول پیگیری شد تا در پایان نیمه اول با نتیجه ۱۷ بر ۱۴ به پایان برسد و دو تیم با پیروزی مسیها به رختکن بروند.
نیمه دوم بازی درحالی شروع شد که سنگآهنیها به دنبال جبران و مسیها به دنبال بیشتر کردن اختلاف بودند.
دو تیم پایاپای با یکدیگر پیش میرفتند تا اینکه در دقیقه ۱۶ نیمه دوم بازی پنالتی سنگآهن در حالی به وسیله گلر جوان مسیها گرفته شد که این اولین حضور امیرعباس زارعی در میدان بود.
موقعیت بعدی سنگ آهن نیز به وسیله پالاد دیگر دروازهبان مسیها گرفته شد تا گلرهای مس این تیم را در گلزنی ناکام بگذراند.
با گذشت دقایقی از بازی درحالی که مسیها چندین بار در موقعیت پاور قرار میگرفتند ۲ گل دریافت کردند.
گل بیست و دوم سنگآهن هم زده شد تا اختلاف ۲ تیم به ۳ گل برسد.
درحالی که نارنجیپوشان یک یار کمتر داشتند کیانوش پالاد بار دیگر دروازه مس را نجات داد تا اختلاف حفظ شود.
نیمه دوم بازی با نتیجه ۳۱ بر ۲۵ تمام شد تا مسیهای کرمان یازدهمین برد فصل خود را نیز کسب کنند.
نارنجیپوشان کرمانی با این پیروزی ۲۴ امتیازی شدند و موقتا جای استقلال را در صدر جدول گرفتند.
