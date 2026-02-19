حسین زاده: ثروت ملی باید به‌ صورت عادلانه در اختیار مردم قرار گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالکریم حسین‌زاده، شامگاه پنجشنبه در سفر به جنوب استان کرمان و در جمع مدیران شهرستان جیرفت از تأمین تسهیلات مورد نیاز برای اشتغال و حمایت ویژه از صنایع تبدیلی در شهرستان‌های جیرفت و فاریاب خبر داد و بر پیگیری اعتبارات آب شرب، طرح‌های هادی و خدمات به عشایر تأکید کرد.

وی گفت: در حوزه اشتغال حتما کمک خواهیم کرد و تسهیلات مورد نیاز و حمایت از صنایع، به‌ویژه صنایع تبدیلی، تأمین می‌شود.

حسین زاده، با بیان اینکه ایجاد بستر مناسب برای بهره‌گیری از ظرفیت‌های منطقه در دستور کار است، افزود: به دنبال فراهم‌سازی فضا و زمینه لازم در شهرستان‌های فاریاب و جیرفت هستیم تا از توانمندی‌های موجود به بهترین شکل استفاده شود.

معاون توسعه روستایی و مناطق محروم رئیس‌جمهور با اشاره به برنامه‌های زیرساختی گفت: در حوزه آب شرب و اجرای طرح‌های هادی روستایی تخصیص‌هایی در نظر گرفته شده و پیگیری اعتبارات این بخش‌ها ادامه خواهد داشت.

وی همچنین به موضوع عشایر اشاره کرد و افزود: در زمینه پنل‌های خورشیدی و سایر مسائل مرتبط با جامعه عشایری اقدامات لازم در حال پیگیری است.

حسین‌زاده با تأکید بر توزیع عادلانه منابع تصریح کرد: ثروت ملی امانت در دست ماست و باید به‌صورت عادلانه در اختیار مردم قرار گیرد و مناطق کم‌ برخوردار مورد توجه همه دستگاه‌ها باشند.

وی ادامه داد: همه دستگاه‌ها مکلف خواهند شد به مناطق کمتر توسعه‌یافته رسیدگی کنند و منابع و درآمدها به استان‌های صاحب منابع بازگردد.

معاون توسعه روستایی و مناطق محروم رئیس‌جمهور با اشاره به ارائه گزارش مباحث مطرح‌شده به استاندار کرمان گفت: در مسیر توسعه منطقه با صداقت عمل خواهیم کرد و اقدامات انجام‌شده را به اطلاع مردم می‌رسانیم.

وی در پایان تأکید کرد: این سفر بدون نتیجه نخواهد بود و پیگیری مطالبات مطرح‌شده ادامه خواهد داشت.