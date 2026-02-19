نشست افتتاحیه «شورای صلح غزه» در واشنگتن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، نخستین نشست تشکیلات موسوم به «شورای صلح غزه» امروز پنجشنبه به ریاست رئیس جمهور آمریکا و حضور رهبران و نمایندگان حدود ۴۵ کشور جهان در واشنگتن برگزار شد.

دونالد ترامپ در این نشست که هیچ نماینده ای از سوی مردم فلسطین در آن حضور نداشت، گفت: امروز روز بزرگی است و تعداد زیادی از رهبران در نشست‌ شورای صلح شرکت کرده‌اند. صلح بسیار دشوار است، اما ما به آن دست خواهیم یافت. از حضور رهبران شرکت‌ کننده در نشست‌های امروز قدردانی می‌کنم و رابطه‌ام با آنها بسیار خوب است.

ترامپ افزود: هنوز باید برخی کارها را انجام دهیم و اوضاع در غزه پیچیده است. بیشتر رهبران جهان با پیوستن به شورای صلح موافقت کرده‌اند و رهبرانی هستند که تمایلی به مشارکت آن نداریم. ویتکاف کار استثنایی برای برقراری صلح در غزه انجام داد. ویتکاف میانجی است که مورد اعتماد و احترام همه طرف‌هاست.

وی همچنین گفت: ما از طریق شورای صلح، ۱۰ میلیارد دلار به غزه کمک خواهیم کرد. چند کشور بیش از ۷ میلیارد دلار به عنوان بسته نجات برای غزه مشارکت کرده‌اند و هر دلاری که هزینه شود، سرمایه‌ گذاری در امید است.

جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا گفت: تعهد و پایبندی ترامب بود که به تحقق صلح در غزه منجر شد. از روسای جمهور ارمنستان و جمهوری آذربایجان به خاطر برقراری صلح بین دو کشور تشکر می‌کنیم. ما امروز اینجا گرد هم آمده‌ایم تا جانها را نجات و صلح ارتقا دهیم و رفاه را برای مردم آمریکا به ارمغان آوریم.مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا هم گفت: بحران غزه منحصربه ‌فرد است و نهادهای بین‌المللی موجود نتوانسته‌اند آن را حل کنند. امیدواریم راه‌حل غزه الگویی برای حل بحرانهای دیگر در جهان باشد. هیچ جایگزینی برای طرح غزه جز بازگشت به جنگ، وجود ندارد.

استیو ویتکاف فرستاده ویژه آمریکا گفت: ما با قطر و مصر همکاری شگفت‌انگیز داریم و نخست ‌وزیر قطر شخصیت استثنایی است. اگر نتانیاهو نبود، بسیاری از کارهای انجام‌ شده درباره صلح در غزه به سرانجام نمی‌رسید. ترامب با خانواده‌های همه اسرای غزه که خواستار دیدار با او بودند، ملاقات کرد. اسرای غزه بدون تلاشهای ترامب به خانه‌های خود بازنمی‌گشتند.

رئیس کمیته ملی اداره غزه در نشست شورای صلح گفت: متعهد به تحقق ثبات و توسعه در غزه هستیم و در شرایط دشوار کار می‌کنیم. اوضاع غزه شکننده است و ما در محیط غیرعادی فعالیت می‌کنیم. برای بازگرداندن امنیت به غزه تحت یک حاکمیت و با یک سلاح تلاش می‌کنیم. در حال کار برای بازگرداندن چرخه اقتصاد در غزه هستیم. در حال بازگرداندن خدمات اساسی به غزه هستیم. گام به گام برای ایجاد پایه‌های صلح پایدار در غزه تلاش می‌کنیم.

مدیر اجرایی شورای صلح در غزه هم گفت، با هماهنگی نزدیک اسرائیل و نهادهای فلسطینی عمل می‌کنیم. فرایند جذب نیرو برای پلیس فلسطین را آغاز کرده‌ایم. دو هزار نفر برای فعالیت به عنوان نیروی پلیس انتقالی در نوار غزه ثبت‌نام کرده‌اند. از قطر، مصر و ترکیه به خاطر حمایتشان تشکر می‌کنم. چاره‌ای جز خلع سلاح در غزه نداریم.

تونی بلر عضو شورای صلح در نوار غزه اظهار داشت: ما تغییر بنیادین لازم برای بازسازی غزه را آنگونه که باید باشد، ایجاد کردیم. طرح ترامپ تنها امید برای غزه و منطقه است.

فرمانده نیروی ثبات بین‌المللی در غزه هم خاطر نشان کرد: برای تثبیت وضعیت امنیتی و توانمندسازی حاکمیت مدنی بر اساس چشم‌انداز کمیته ملی تلاش خواهیم کرد. بازسازی غزه نیازمند تأمین مالی ۱۵۰ میلیارد دلاری است.

رئیس‌ جمهور اندونزی اعلام کرد کشورش با طرح ترامپ موافقت کرده و با پیوستن به شورای صلح، متعهد به موفقیت آن است. وی تأکید کرد جاکارتا بیش از ۸ هزار نیروی نظامی برای مشارکت در نیروی ثبات بین‌المللی اختصاص خواهد داد و این تعهد می‌تواند به ۸ هزار نفر یا بیشتر افزایش یابد.

رئیس جمهور و نخست ‌وزیر آلبانی نیز تأکید کردند شورای صلح جایگزین سازمان ملل نیست، بلکه هدف آن بیدار کردن این نهاد است. نخست‌وزیر آلبانی از کشورهای جهان خواست در کمک به کودکان غزه مشارکت کنند.

نخست ‌وزیر مصر اعلام کرد قاهره از چشم‌انداز ترامپ برای گشودن مرحله‌ای جدید از همزیستی میان ملت‌های منطقه حمایت می‌کند. وی همچنین بر حمایت از حق تعیین سرنوشت ملت فلسطین و مخالفت با الحاق کرانه باختری تاکید کرد.

نخست ‌وزیر و وزیر خارجه قطر گفت دوحه همچون گذشته به تلاش‌های صلح و میانجی‌گری متعهد است و شورای صلح تحت رهبری ترامپ اجرای کامل طرح ۲۰ بندی را بدون تأخیر دنبال خواهد کرد. قطر متعهد شد یک میلیارد دلار برای حمایت از مأموریت شورا جهت دستیابی به راه ‌حل نهایی اختصاص دهد.

وزیر خارجه امارات تصریح کرد ابوظبی ۱.۲ میلیارد دلار از طریق شورای صلح برای حمایت از غزه اختصاص می‌دهد.

وزیر خارجه مغرب نیز از آمادگی این کشور برای اعزام نیروهای امنیتی، پلیس و افسران ارشد به غزه خبر داد و اعلام کرد مراکش یک بیمارستان صحرایی در این منطقه ایجاد خواهد کرد.

وزیر خارجه ترکیه تاکید کرد واکنش سریع به تحولات غزه ضروری است و رجب طیب اردوغان رئیس ‌جمهور این کشور نیز به امنیت و ثبات غزه متعهد است. وی گفت آنکارا می‌تواند در بازسازی بخش‌های سلامت و آموزش و آموزش نیروهای پلیس مشارکت کند و همچنین نیروهایی برای نیروی ثبات بین‌المللی اعزام کند. وزیر خارجه ترکیه افزود مبنای صلح در غزه باید راه ‌حل دو کشور باشد.

وزیر خارجه کویت بار دیگر حمایت کشورش از ملت فلسطین و ابتکارهای صلح را اعلام کرد. وزیر دولت عربستان در امور خارجه نیز تاکید کرد ریاض سال‌ها در پی عدالت و صلح در خاورمیانه بوده و متعهد می‌شود طی سال‌های آینده یک میلیارد دلار برای کاهش رنج فلسطینیان اختصاص دهد.

رئیس‌ جمهور مجارستان از تلاش‌های ترامپ برای برقراری صلح قدردانی کرد و گفت وضعیت غزه بر امنیت اروپا تأثیر می‌گذارد و به همین دلیل بوداپست در شورای صلح مشارکت می‌کند. وی افزود گفتگوهای جدی در اروپا درباره نقش آینده این شورا در جریان است.

رئیس‌ جمهور پاراگوئه اعلام کرد جامعه جهانی باید برای حل همه درگیری‌ها در جهان اقدام کند و کشورش آماده مشارکت در این مسیر است و از طرح ترامپ حمایت می‌کند.

نخست وزیر پاکستان نیز در نشست مذکور گفت که ملت فلسطین از اشغالگری‌ غیرقانونی رنج برده‌اند و شاهد درد و رنج‌های طولانی بوده‌اند.

وی گفت که صلح دائمی نیازمند پایان دادن به همه بی‌قانونی‌ها و نقض قوانین و مقرار است و ملت فلسطین باید بتواند سیطره و کنترل خود را بر اراضی خودشان بسط دهد.

باید اشاره کرد که بجز آمریکا، هیچ یک از اعضای دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد به این شورا نپیوسته‌اند و کشورهای اروپایی و برخی کشورهای قدرتمند جهان نیز در مورد آن موضع محتاطانه اتخاذ کرده‌اند.