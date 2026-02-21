۲ اسفند ۱۴۰۴، ۶:۲۰

وزیران امورخارجه آمریکا و امارات درباره طرح صلح ترامپ گفت‌وگو کردند

وزیران امور خارجه آمریکا و امارات درباره اجرای مرحله دوم طرح رئیس‌جمهور آمریکا برای صلح در غزه و فعالیت شورای صلح گفت‌وگو کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سما فلسطین، مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، روز جمعه اعلام کرد که گفت‌وگوهایی «مهمی» با عبدالله بن زاید آل نهیان، وزیر امورخارجه امارات درباره اجرای مرحله دوم طرح صلح غزه‌ دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا و نحوه فعالیت «شورای صلح» انجام داده است.

نخستین نشست تشکیلات موسوم به «شورای صلح غزه» روز پنجشنبه (30 بهمن ماه) به ریاست رئیس جمهور آمریکا و حضور رهبران و نمایندگان حدود ۴۵ کشور جهان در واشنگتن برگزار شد.

ترامپ در این نشست که هیچ نماینده ای از سوی مردم فلسطین در آن حضور نداشت، گفت: امروز روز بزرگی است و تعداد زیادی از رهبران در نشست‌ شورای صلح شرکت کرده‌اند. صلح بسیار دشوار است، اما ما به آن دست خواهیم یافت. از حضور رهبران شرکت‌ کننده در نشست‌های امروز قدردانی می‌کنم و رابطه‌ام با آنها بسیار خوب است.

