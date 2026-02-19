به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی مختاری، مدیرعامل مؤسسه جوانان آستان قدس رضوی به تشریح ابعاد این رویداد فرهنگی پرداخت و اظهار کرد: باتوجه‌به نیاز جوان و نوجوان امروز به شناخت ابرقهرمانی که بتواند در زمانه امروز قابل‌اتکا و در نتیجه امیدآفرین باشد و همچنین در شرایطی که رمز پیروزی ملت ایران در جنگ ۱۲روزه «خیبر، خیبر یا صهیون» معنا پیدا کرد، مؤسسه جوانان آستان قدس رضوی بر آن شد تا اعتکافی دانش‌آموزی با محوریت وجود نازنین امیرالمؤمنین علی (ع) در حرم مطهر رضوی برگزار کند.

مدیرعامل مؤسسه جوانان آستان قدس رضوی با اشاره به استقبال گسترده از این رویداد تصریح کرد: بیش از ۱۰ هزار نفر متقاضی ثبت‌نام در این برنامه فرهنگی بودند که در نهایت حدود ۶۵۰ نفر دختر و ۴۵۰ نفر پسر از سراسر کشور، توفیق بهره‌مندی از این فرصت ناب را در حرم مطهر رضوی پیدا کردند.

وی درباره نحوه اجرای اعتکاف بیان کرد: راهبری، طراحی کلان، نظارت، پشتیبانی و هماهنگی‌های عمومی بر عهده مؤسسه جوانان آستان قدس رضوی بود؛ اما کارکنان اجرایی، بسیاری از مربیان، طراحی ریز برنامه‌ها، فضا آرایی و اجرای برخی مراسمات محوری اعتکاف، به‌صورت مستقیم توسط خود نوجوانان و جوانان دهه هشتادی از سراسر کشور انجام شد.

مختاری با تشریح برنامه‌های محتوایی این اعتکاف گفت: تلاوت قرآن، حفظ سوره‌های کوتاه قرآن کریم، رویداد کتاب‌خوانی، مدح‌خوانی امیرالمؤمنین (ع) مناجات، نشست‌های سیاسی ـ اجتماعی، مشاوره روان‌شناسی بالینی و اعتقادی، سخنرانی‌های معرفتی، کارگاه‌های مهارتی زندگی، حلقه‌های معرفت، چالش‌ها و مسابقات، از جمله عناوین این رویداد فرهنگی و تربیتی بود.

مدیرعامل مؤسسه جوانان آستان قدس رضوی ادامه داد: باتوجه‌به ذائقه رسانه‌ای نسل نوجوان، محتواها با استفاده از عنصر هنر و مربیان جوانِ آموزش‌دیده و متناسب با سن و نیاز دانش‌آموزان طراحی شد. طراحی چالش‌های مطالعاتی، استفاده از مربیان ماهر و هم‌سن مخاطب، فضا آرایی هنری، پیش‌بینی جوایز و ایجاد رقابت مهیج گروهی، بازی‌های فکری و بیان برش‌های جذاب و جوان‌پسند از ابعاد شخصیتی امیرالمؤمنین (ع) از جمله ابزارهای جذاب‌سازی اعتکاف در سال‌های اخیر بوده است.