  1. استانها
  2. کهگیلویه و بویراحمد
۱ اسفند ۱۴۰۴، ۷:۲۵

اعلام سوال روز دوم مسابقه پیامکی زندگی با آیه ها در کهگیلویه وبویراحمد

اعلام سوال روز دوم مسابقه پیامکی زندگی با آیه ها در کهگیلویه وبویراحمد

یاسوج-سوال روز دوم مسابقه پیامکی «زندگی با آیه‌ها» در کهگیلویه و بویراحمد اعلام شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سوال روز دوم این مسابقه به مفهوم آیه ۲۵۰ سوره بقره با عبارت نورانی«رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَیْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَی الْقَوْمِ الْکَافِرِینَ» در کدام گزینه بیان شده است؟

گزینه ۱). دنیا و آخرت از آن خداست

گزینه۲).دعا جهت افزایش صبر. و ثبات قدم

گزینه ۳).رعایت انصاف

گزینه۴)پرهیز از اسراف

علاقه‌مندان برای شرکت در مسابقه می‌توانند عدد گزینه صحیح را به سامانه پیامکی ۳۰۰۰۱۱۴۹ ارسال کنند.

هر روز به قید قرعه، ۱۰ جایزه یک میلیون تومانی به ۱۰ نفر از شرکت‌کنندگانی که پاسخ درست را ارسال کرده باشند، اهدا می‌شود.

اسامی برندگان سوال روز دوم زندگی با آیه ها اعلام شد:

نفر اول ۰۹۳۹...۰۹۶۴
نفر دوم ۹۹۰۸ ...۰۹۹۲
نفر سوم ۶۸۹۹...۰۹۹۰
نفر چهارم ۷۱۴۷...۰۹۱۷
نفر پنجم ۲۹۷۵...۰۹۰۲
نفر ششم ۳۵۵۹...۰۹۱۷
نفر هفتم ۰۰۳۰...۰۹۱۶
نفر هشتم ۶۲۵۸...۰۹۲۱
نفر نهم ۱۸۵۷...۰۹۱۷
نفر دهم ۷۱۵۰...۰۹۹۳

در پایانی ماه مبارک رمضان ۵ جایزه ۵۰ میلیون ریالی برای عموم شرکت کنندگان، ۵ جایزه ۵۰ میلیون ریالی دیگر ویژه نوجوانان اهداء می شود.

کد خبر 6754136

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها